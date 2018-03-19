Хакеры добывали криптовалюту с помощью Скарлет Йоханссон

Хакеры начали использовать фотографию голливудской актрисы Скарлетт Йохансон, чтобы распространять майнер криптовалюты Monero.

Аналитики утверждают, что хакеры атаковали серверы системы управления базами данных PostgreSQL. Вредоносная программа скрыта в снимке голливудской звезды, который хакеры нашли на фотохостинге Imagehousing. Об этом сообщается на сайте компании по кибербезопасности Imperva.

Так, если жертва скачивает фотографию, вредоносное программное обеспечение автоматически подбирает пароль к аккаунту дефолтного пользователя системы управления базами данных методом перебора. После этого программа запускает команды для установки майнера.

Скарлетт Йоханссон Вектор Ньюз

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По данным Imperva, на счетах хакеров числится более 300 монет Monero (почти 90 тысяч долларов).

Отметим, PostgeSQL - широко используемая база данных с открытым исходным кодом. В интернете работает около 710 тысяч уязвимых ее серверов, половина которых размещается в облаках AWS.

Как сообщал "Обозреватель", британские хакеры украли и выложили в сеть интимный архив популярной девушки-жокея Лизи Келли.