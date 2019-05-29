Горбачев впервые отреагировал на сериал "Чернобыль"

Первый президент СССР, 88-летний Михаил Горбачев еще не посмотрел сериал "Чернобыль" от HBO, где его роль сыграл шведский актер Давид Денсик.

В комментарии радиостанции "Говорит Москва" он пообещал, что обязательно посмотрит ленту, которую с момента выхода на экраны активно обсуждают в сети.

"Нет, не видел. Обязательно постараюсь посмотреть", – сказал он в ответ на вопросы журналистов.

Давид Денсик (слева) и Михаил Горбачев (справа)

Михаила Горбачева в сериале о самой масштабной техногенной катастрофе показывают несколько раз. Он проводит закрытые встречи с учеными и партийцами, во время которых обсуждается вопрос о ликвидации последствий аварии на атомной электростанции.

Как сообщал OBOZREVATEL, сериал "Чернобыль" режиссера Йохана Ренка и сценариста Крэйга Мазина вышел 6 мая 2019 года. Сериал будет состоять из пяти серий, расскажет об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и попытках выяснить ее причины.

Фото: Амедиатека

2 серия "Пожалуйста, сохраняйте спокойствие" (Please Remain Calm) вышла в эфир 13 мая. 3 серия "Откройся, земля" (Open Wide, O Earth) появилась в сети 20 мая. 4 серия вызвала бурную реакцию со стороны российских пропагандистов.

Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц раскритиковал создателей сериала за то, что они упоминули Голодомор.

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