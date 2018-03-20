Гаркалина выписали из больницы

Российского актера театра и кино Валерия Гаркалина, которого в феврале госпитализировали в институт скорой помощи имени Склифосовского во время гастролей, выписали из больницы.

Артист пробыл в медучреждении почти месяц - с 23 февраля, передает РИА "Новости" со ссылкой на сотрудников НИИ им. Склифосовского.

Отметим, что почти все это время Гаркалин пребывал в отделении острых эндотоксикозов в состоянии средней степени тяжести.

Валерий Гаркалин Москвичка

Напомним, актера госпитализировали в конце февраля с воспалением легких. При этом его дочь утверждала, что актер чувствует себя гораздо лучше и худшее уже позади.

Как сообщал "Обозреватель", в начале марта состояние артиста удалось стабилизировать и его перевели из экстренной реанимации в общую.