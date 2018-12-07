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''Финал?'' Вышел первый официальный трейлер ''Мстителей 4''

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Компания Marvel опубликовала трейлер четвертой части фильма "Мстители", который получил подзаголовок — "Финал".

Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале студии. Так, в фильме продолжится история, начатая в "Войне бесконечности" супергерои будут спасать мир после того, что натворил Танос (чтобы просмотреть видео, доскрольте новость до конца).

''Финал?'' Вышел первый официальный трейлер ''Мстителей 4''

Фото: kotaku.com

''Финал?'' Вышел первый официальный трейлер ''Мстителей 4''

Фото: скриншот

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Режиссерами картины выступили братья Энтони и Джо Руссо, снявшие две последние части о "Капитане Америке" и предыдущую часть "Мстителей".

Отметим, что в украинский прокат фильм выйдет весной 2019 года.

Оригинальная версия трейлера:

Трейлер на русском:

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились официальные кадры со съемок фильма "Капитан Марвел". Это первый фильм Marvel про женщину-супергероя.

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