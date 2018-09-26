Фильм-претендент на "Оскар" от Украины: вышел официальный трейлер

Во вторник, 25 сентября, в сети презентовали официальный трейлер художественной картины "Донбасс" режиссера Сергея Лозницы, которую ранее украинский оскаровский комитет выбрал в качестве претендента на премию "Оскар-2019" в категории Лучший фильм на иностранном языке.

Мировая премьера фильма состоялась в рамках программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля, там же Лозница был удостоен премии за лучшую режиссуру. Премьера фильма в Украине ожидается уже этой осенью (видео смотрите ниже).

Как стало известно ранее, сценарий фильма основан на документальных материалах и рассказывает о событиях, которые происходили на востоке Украины. В центре внимания - люди, вынужденные приспосабливаться к жизни в условиях, когда распадаются институты власти, семейные и профессиональные связи, когда вещи перестают называться своими именами.

В широкий украинский прокат фильм "Донбасс" выйдет уже 18 октября.

Осторожно! На видео звучит ненормативная лексика (если вы считаете это неприемлемым, предлагаем взглянуть на женщину-сепергероя Marvel, которая наверняка победит одного из главных злодеев вселенной комиксов).

Напомним, в список претендентов на "Оскар-2019" также вошли украинские фильмы "Брама" режиссера Владимира Тихого, "Вулкан" Романа Бондарчука, "Киборги" Ахтема Сеитаблаева, "Когда падают деревья" Марыси Никитюк и "Миф" Леонида Кантера.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, стало известно, когда в прокат выйдет фильм "Дике поле" по мотивам романа Сергея Жадана "Ворошиловград".