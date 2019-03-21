"Думала, что умру": звезда "Игры престолов" сделала жуткое признание о болезни во время съемок

Звезда культового сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк дважды во время съемок пережила аневризму сосудов головного мозга, из-за чего ей сделали две операции.

Об этом актриса, сыгравшая "мать драконов", призналась в эксклюзивном интервью The New Yorker, уточнив, что первый случай был зафиксирован в 2011 году, когда она только начала играть роль Дейенерис Таргариен.

Кит Харингтон и Эмилия Кларк instagram@emilia_clarke

После съемок первого сезона Кларк почувствовала себя плохо на тренировке в спортзале, ощутив резкую головную боль и тошноту.

"Я дошла до туалета, упала на колени, и меня начало очень сильно тошнить. А боль в голове — стреляющая, режущая, сдавливающая — только усиливалась. Я поняла: что-то с моим мозгом", – рассказала актриса.

Ее доставили в больницу и сделали МРТ, выяснив, что нужна срочная операция из-за аневризма.

"Помню, мне сказали, что я должна подписать разрешение на операцию. Операция на мозге? Я была в середине своей очень занятой жизни — у меня не было времени на операцию на мозге! Но в конце концов я успокоилась и подписала, а потом потеряла сознание. Следующие три часа хирурги занимались восстановлением моего мозга. Это будет не последняя и не худшая операция. Мне было двадцать четыре года", – отметила Эмилия.

instagram@emilia_clarke

Врачи также выяснили, что у Кларк осталась на другой стороне мозга еще одна аневризма, но она была меньше по размеру. Потому нужно было наблюдать за развитием. Актриса вернулась к работе и рассказала в HBO о проблемах со здоровьем. Боссы решили не распространять эту информацию.

Через пару лет стало известно, что у Кларк вдвое увеличилась аневризма, потому нужно было провести вторую операцию. Но вмешательство не произошло успешно, потому что нужно было вскрывать череп.

"Когда меня разбудили, я кричала от боли. Процедура провалилась. У меня было сильное кровотечение, и врачи ясно дали понять, что мои шансы выжить весьма сомнительны. На этот раз они должны были получить доступ к моему мозгу старомодным способом – через череп", – отметила Кларк.

instagram@emilia_clarke

После этого актриса страдала сильными головными болями и уже даже думала, что пришел ее конец. Но все обошлось, и теперь "мать драконов" уверяет, что абсолютно здорова.

"Я думала, мое время истекло. Я дважды обманула смерть, и теперь она придет за мной. Когда я вышла за кулисы, ко мне подошел мой публицист. Меня ждал репортер MTV для интервью. Я подумала, что если пойду, то все может произойти в прямом эфире. Но я выжила. За годы после операции я вылечилась", – пояснила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кларк сделала признание по поводу обнаженных сцен в сериале "Игра престолов".

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