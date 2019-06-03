Для фанатов "Чернобыля" от НВО: какие фильмы посмотреть об аварии на ЧАЭС

3 июня НВО представит финальную серию сериала "Чернобыль", который покорил зрителей со всего мира. Так, пятисерийная лента рассказала об аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла 26 апреля 1986 года.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, какие фильмы о Чернобыле можно посмотреть, кроме нашумевшего сериала.

Кадр из сериала "Чернобыль" от НВО

"Аврора" (2006) Режиссер Оксана Байрак

Аврора - воспитанница детдома на окраине Припяти, которая мечтает стать балериной. Во время катастрофы на ЧАЭС девочка получает огромную дозу облучения и ее отправляют в Америку на лечение. Там она встречает своего кумира, звезду балета Ника Астахова, переживающего глубокий творческий кризис.

"Распад" (1990) Режиссер Михаил Беликов

Масштабы взрыва в Чернобыле тщательно скрывают, но постепенно люди начинают понимать, что произошло нечто ужасное, и журналист Александр Журавлев пытается узнать правду о случившемся, отправляясь добровольцем на зачистку территорий от последствий аварии.

"Земля забвения" (2011) Режиссер Михаэль Боганим

26 апреля 1986 года — день, когда авария на Чернобыльской АЭС потрясла весь мир. Для Ани, Чернобыль стал личной катастрофой — она овдовела в день своей свадьбы. Для Валерия, Чернобыль — синоним потеряного детства и искалеченного будущего. Бесконечная схватка с собой и безрезультатные поиски того, ради чего стоит жить — это далеко не все испытания, которые пришлось пережить главным героям.

Как ранее писал OBOZREVATEL, зрители заметили киноляп в четвертом эпизоде сериала "Чернобыль"американского канала HBO. Так, в одном из кадров можно увидеть памятник ликвидаторам Чернобыльской атомной электростанции, установленный к 25-й годовщине аварии на ЧАЭС в Киеве неподалеку от библиотеки имени Вернадского.

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