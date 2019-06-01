"Чернобыльские водолазы": развенчан миф о ликвидаторах аварии на ЧАЭС

В "Википедии" появились статьи о ликвидаторах аварии на ЧАЭС, которые фигурируют в мифе о "чернобыльских водолазах" – Борисе Баранове, Валерии Беспалове и Алексее Ананенко. В статьях опровергнуты данные о трагической гибели водолазов.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook ассоциация "Украинский ядерный форум". Отмечается, что ликвидаторы аварии в апреле 1986 года, рискуя жизнью, осуществляли спуск воды из теплоносителя четвертого энергоблока ЧАЭС.

"Около 185 тонн расплавленного ядерного материала из разрушенного реактора расплавляли нижние слои конструкций под собой. Под ними в резервуаре накапливалась вода, использовавшаяся при тушении пожара в первые дни после аварии. Ее объем оценивается в 19 тыс. тонн. В случае, если бы активная зона (теплоносители) достигли воды, была вероятность повторного взрыва, поэтому был разработан план: трое водолазов должны были отправиться через затопленные камеры четвертого реактора к теплоносителю, найти два запорных клапана и открыть их, спустив воду", – говорится в статьях.

Считалось, что после выполнения такого задания из-за лучевой болезни после получения высоких доз радиации эти люди могли бы прожить не более нескольких дней.

"Добровольцами согласились идти трое: старший инженер Алексей Ананенко, инженер среднего звена Валерий Беспалов и начальник смены Борис Баранов. Один из них должен был держать подводную лампу, двое других – открывать клапаны. На следующий день после погружения оказалось, что в "бассейне" не было никакого освещения, а водонепроницаемый фонарь время от времени выключался, поэтому специалисты работали практически на ощупь. Через некоторое время им удалось обнаружить сливные клапаны и в полной темноте открыть две защелки, чтобы выпустить воду наружу. СМИ писали о том, что все трое героев погибли от лучевой болезни, но это не соответствует действительности. Все трое выжили", – отмечается в статьях.

Все добровольцы в 2018 году были награждены Президентом Украины Орденом "За мужество" III степени, только Баранов – посмертно (он умер в 2005 году).

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