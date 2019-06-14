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"Чернобыль" от НВО угодил в новый скандал с украинским режиссером: в чем суть

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Украинский режиссер Андрей Приймаченко заявил, что видео записи телефонных переговоров в первом эпизоде сериала НВО "Чернобыль" было взято у него без разрешения.

По данным издания "Детектор медиа", речь идет о визуализации аудиозаписи за 26 апреля 1986 года (чтобы посмотреть ролик, о котором идет речь, проскролльте до конца страницы).

Видео было загружено на YouTube-канале "Студия Передовая" еще 18 марта 2013 года. Автором материала был Андрей Приймаченко. В сериале "Чернобыль" появилась аналогичная запись. Режиссер рассказал, что создатели ленты не связывались с ним по поводу использования ролика.

Сериал "Чернобыль"

Сериал "Чернобыль"

Скриншот

"Мое видео – один из первых результатов в Google и под ним уже шесть лет подписано, кто является автором. Если бы они ко мне просто обратились и спросили разрешения использовать, я бы был не против, лишь указали авторство. Я делал это видео, рисовал графику, не с коммерческой целью, а потому, что давно интересуюсь темой катастрофы на ЧАЭС, и мне она близка. Я это сделал для своего канала на YouTube. Мне даже приятно, что эту работу использовали в проекте такого масштаба. Неприятность в том, что ко мне даже никто не обратился относительно его использования... В первую очередь, я заинтересован в сотрудничестве, а не в конфликте", – сказал он.

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Исполнительный продюсер Radioactive Films Евгения Яцута пояснила, что их организация занималась решением всех вопросов об использовании объектов, на которые распространяется авторское право.

Кадр из видео, которое использовалось в сериале

Кадр из видео, которое использовалось в сериале

"Идет речь об оригинальной аудиозаписи диспетчеров, которые созвали все силы на помощь. У вас есть права на использование этого диалога в вашем видео", – спросила она под его постом, получив ответ, о видео-, а не аудиочасти.

Позже Radioactive Films заявили, что "права на использование этого видео были получены и подтверждены дирекцией музея Чернобыля в Киеве". Приймаченко предложили связаться с организацией, если он имеет письменное подтверждение авторства. Яцута добавила, что видео было распространено на многих страницах в сети и считается созданным во времена СССР.

Сам режиссер пояснил, что у него есть исходный файл. Пока он не планирует обращаться к юристам, потому что надеется, что с ним обсудят этот инцидент.

"Чернобыль" от НВО угодил в новый скандал с украинским режиссером: в чем суть
"Чернобыль" от НВО угодил в новый скандал с украинским режиссером: в чем суть
"Чернобыль" от НВО угодил в новый скандал с украинским режиссером: в чем суть

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее аналогичный скандал развернулся вокруг украинского драматурга Павла Арье. Он написал, что создатели сериала без разрешения автора использовали в четвертой серии монолог его персонажа "бабы Фроси" из авторской пьесы "В начале и в конце времен".

Сценарист в ответ заявил, что в глаза не видел подобную пьесу и не знает о бабе Фросе. После этого Арье поспешил заверить, что не говорил ни слова о плагиате.

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Место
Украина
Теги
Чернобыльсериалкиновидео
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Dell Alex
Dell Alex
Дурачок ))) Или хочет попиарится )))
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