"Чернобыль" от НВО: ликвидаторы аварии на ЧАЭС раскритиковали сериал

Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС раскритиковали сериал "Чернобыль" от НВО, в котором рассказывается об аварии, которая произошла 26 апреля 1986 года.

Участник ликвидации последствий аварии Геннадий Зацепин заявил, что сериал рассчитан на не знающих всех тонкостей зрителей. По его словам, "Чернобыль" дает лишь поверхностное представление о том, что происходило на самом деле, пишет издание "Аргументы и факты".

Сериал "Чернобыль" Кадр из сериала

Зацепин отметил, что атмосфера бездействия и секретности в сериале передана реалистично.

"В основном там показывают круг лиц, связанных с правительством. Мы в этой каше не варились, но в целом политика государства в тех обстоятельствах передана точно. Сюжеты о работе ликвидаторов тоже очень правдоподобны. Там был и отстрел животных, и на крыше так же работали по минуте, по полторы. Хотя ликвидаторов в сериале показывают мало, хотелось бы больше. В общем, снято нормально, но не сказать чтобы фильм отличный. Я бы оценил его на четверку, не больше", — заключил он.

Ликвидатор Валентин Данилов, командовавший взводом из батальона спецобработки, сказал, что в сериале все преувеличено.

"Суть происходивших событий в сериале донесена правильно, хотя там все слишком наигранно, преувеличено. Чужие люди снимали, и в плане атмосферы — совсем не то. Создателям надо было привлечь более серьезных консультантов. Очень мне понравилось разве только то, что в фильме ликвидаторов называют героями, которые отдали свои жизни для спасения мира от ядерной угрозы", - сказал Данилов.

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