"Чернобыль" от НВО: что произошло с главными героями сериала

Телеканал HBO 3 июня представил пятую серию мини-сериала "Чернобыль" об аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.

Главные роли в сериале исполнили Эмили Уотсон, Джаред Харрис и Стеллан Скашгорд. Автором сценария и исполнительным продюсером "Чернобыля" выступил Крейг Мейзин. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, как сложились реальные судьбы героев сериала "Чернобыль" от НВО.

Сериал "Чернобыль" от НВО Кадр из сериала

Валерий Легасов

Советский химик неорганик одним из первых прибыл на место аварии. Ученый провел на месте катастрофы четыре месяца, ежедневно пролетая над реактором по пять-шесть раз. Именно Легасов настоял на полной эвакуации Припяти. В августе 1986 года он прочел доклад в Вене, в котором изложил свое виденье произошедшей трагедии. Советское правительство сочло, что ученый разгласил тайные сведения, порочащие честь страны.

27 апреля 1988 года, во вторую годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции, его нашли в квартире мертвым. Официальная версия — самоубийство.

Валерий Легасов/Джаред Харрис sntch.com

Людмила и Василий Игнатенко

25-летний Василий Игнатенко прибыл на место катастрофы в ночь на 26 апреля. Пожарники работали без специальных средств защиты, поэтому вскоре они были госпитализированы в тяжелом состоянии и переведены в Москву. Супруга Василия Людмила, которая была беременна, последовала за мужем. После госпитализации все его тело покрылось волдырями и ожогами. Несмотря на указания врачей, Людмила до последних минут находилась рядом с мужем. Их дочь умерла через несколько часов после появления на свет.

Пожарника похоронили в цинковом гробу, а после церемонии прощания могилу залили бетоном. Сейчас Людмила проживает в Киеве.

Джесси Бакли и Адам Нагайтис/Людмила и Василий Игнатенко

Борис Щербина

Сразу после аварии Борис Щербина был назначен председателем Правительственной комиссии Совета Министров СССР по расследованию причин и ликвидации последствий. В 1988 году его отправили ликвидировать последствия землетрясения в Армении. Там его состояние ухудшилось. Восстановить здоровье так и не удалось — он скончался 22 августа 1990 года в возрасте 70-ти лет.

Борис Щербина/Стеллан Скарсгорд sntch.com

Анатолий Дятлов

Дятлова считали одним из главных виновников страшной аварии. На момент взрыва он был заместителем главного инженера по эксплуатации и принимал решения касаемо действий других сотрудников. Анатолий Степанович получил огромную дозу радиационного облучения. Инженера приговорили к десяти годам колонии, но ему удалось выйти из тюрьмы через четыре года. Анатолий Дятлов скончался 13 декабря 1995 года, а место его захоронения неизвестно до сих пор.

Анатолий Дятлов/Пол Риттер sntch.com

Виктор Брюханов

Директор Чернобыльской атомной электростанции Брюханов был осужден на 10 лет и его отправили в колонию общего режима, но ему удалось выйти на свободу досрочно по состоянию здоровья. Практически сразу после этого он вернулся в Чернобыль. В дальнейшем Брюханов продолжил работать в области энергетической промышленности Украины. Несмотря на то, что он получил большую дозу облечения, он вышел на пенсию только в 73 года.

Виктор Брюханов/Кон О'Нил sntch.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, дозиметрист, один из ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС Леонид Седов заявил, что снимать фильмы о катастрофе в Чернобыльской АЭС должны украинцы, а не иностранцы, которые представляют все слишком утрированно.

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