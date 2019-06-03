"Чернобыль" от НВО: где смотреть все серии

3 июня телеканал НВО представил финальную серию сериала "Чернобыль" об аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла 26 апреля 1986 года.

Сериал состоит из пяти эпизодов. В главных ролях – Эмили Уотсон, Джаред Харрис и Стеллан Скашгорд. Автором сценария и исполнительным продюсером "Чернобыля" выступил Крейг Мейзин ("Белоснежка и охотник 2"). OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, где можно легально посмотреть сериал в Украине.

Сериал "Чернобыль" НВО

Смотреть сериал "Чернобыль" онлайн

В Украине сериал доступен для легального просмотра на стриминговых платформах oll.tv, megogo.net, sweet.tv, divan.tv с подпиской, включающий коллекцию "Амедиатека".

1 серия появилась в сети 6 мая 2019 года.

2 серия "Пожалуйста, сохраняйте спокойствие" (Please Remain Calm) вышла в эфир 13 мая.

Третья серия вышла на экраны в понедельник, 20 мая. Она называется "Откройся, Земля".

Четвертая серия "Чернобыля" под названием "Счастье всего человечества" появилась в сети 28 мая.

Пятый эпизод вышел на экраны 3 июня 2019 под названием "Вечная память".

Как ранее писал OBOZREVATEL, дозиметрист, один из ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС Леонид Седов заявил, что снимать фильмы о катастрофе в Чернобыльской АЭС должны украинцы, а не иностранцы, которые представляют все слишком утрированно.

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