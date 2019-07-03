BTS возвращается на экраны кинотеатров в "BRING THE SOUL: THE MOVIE"

После нашумевшего концертного тура “Love Yourself”, артисты группы BTS решили поделиться со своими верными ARMY самыми яркими впечатлениями.

Они собрались на крыше парижского дома для того, чтобы рассказать личные истории, разделить свои чувства, ожидания и приоткрыть дверь закулисной жизни. Заглянуть в мир BTS вне сцены можно будет благодаря уникальному фильму “BRING THE SOUL. THE MOVIE”, где кроме ярких софитных номеров будет живое общение артистов. Не пропустите!

Показы состоятся по всей сети кинотеатров Multiplex с 7 по 11 августа.

Продажи на сеансы будут открыты уже 3 июля в 18:00 на сайте multiplex.ua .

Ждем Вас!

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