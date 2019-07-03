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BTS возвращается на экраны кинотеатров в "BRING THE SOUL: THE MOVIE"

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После нашумевшего концертного тура “Love Yourself”, артисты группы BTS решили поделиться со своими верными ARMY самыми яркими впечатлениями.

BTS возвращается на экраны кинотеатров в "BRING THE SOUL: THE MOVIE"

Они собрались на крыше парижского дома для того, чтобы рассказать личные истории, разделить свои чувства, ожидания и приоткрыть дверь закулисной жизни. Заглянуть в мир BTS вне сцены можно будет благодаря уникальному фильму “BRING THE SOUL. THE MOVIE”, где кроме ярких софитных номеров будет живое общение артистов. Не пропустите!

BTS возвращается на экраны кинотеатров в "BRING THE SOUL: THE MOVIE"

Показы состоятся по всей сети кинотеатров Multiplex с 7 по 11 августа.

Продажи на сеансы будут открыты уже 3 июля в 18:00 на сайте multiplex.ua.

Ждем Вас!

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