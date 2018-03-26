Брэд Питт вернулся к бывшей жене - СМИ

Зарубежные СМИ активно начали распространять информацию о том, что некогда легендарная голливудская пара Дженнифер Энистон и Брэд Питт снова вместе.

Спустя месяц после расставания Джастина Теру и Дженнифер Энистон таблоид Star вышел с сенсационной обложкой - снимком целующихся экс-супругов Питта и Энистон. Комментируя фото, Star сообщил, что знаменитости действительно встречаются, и произошло это благодаря другу Питта Джорджу Клуни, пишет Elle.

Сообщается, что Клуни был первым, кто позвонил Брэду Питту после того, как от него ушла Анджелина Джоли. Клуни и настоял на том, чтобы его друг попробовал восстановить отношения с первой женой.

Обложка с Питтом и Энистон (журнал Star) Еlle

"Как только стало известно, что Джен и Джастин Теру разводятся, Джордж уговорил Брэда позвонить ей и попробовать еще раз", - пишет глянец.

Первая за долгие годы встреча экс-супругов случилась на одной из вечеринок на церемонии "Оскар-2018".

"Были планы просто заехать к Джен, выпить и все, но Джордж подвез туда Брэда и сразу уехал. В итоге Питт и Энистон тихо и спокойно пообщались, лед между ними довольно быстро растаял", - пишет Star.

"Джордж на дух не выносил Энджи (Анджелину Джоли - Ред.), его раздражал тот контроль, под который попал Брэд. Дженнифер же ему очень нравилась. Когда Питт и Энистон расстались, Джордж был расстроен, особенно когда узнал, что к делу причастна Джоли, про которую в Голливуде никто слова хорошего сказать не мог", - сообщает журнал.

Как сообщал "Обозреватель", голливудский актер Брэд Питт развелся со своей супругой Анджелиной Джоли, с которой провел в браке более 15 лет, в 2016 году. Инициатором развода стала его экс-жена.