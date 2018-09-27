Более 80 киноработ: умер выдающийся украинский режиссер

В среду, 26 сентября, после долгой борьбы с болезнью ушел из жизни украинский кинорежиссер и оператор Александр Коваль. На момент смерти ему было 73 года.

Об этом на личной странице в Facebook сообщил украинский кинокритик и сценарист Сергей Трымбач, подчеркнувший, что его коллега держался до последнего.

Александр Коваль Фото: facebook.com

Как рассказал в своем посте Трымбач, Александр Коваль начинал свою карьеру с работы киномеханика в родном селе Жердова (Киевская область). Во время одной из поездок в Киев будущий режиссер попал в студию хронико-документальных фильмов "Укркинохроника".

Там Коваль и начал работать сначала осветителем, позже ассистентом, а потом поступил во ВГИК, где прошел обучение у Романа Кармена. Много лет после этого он проработал на "Укркинохронике" оператором, режиссером и даже директором киностудии.

За время карьеры Коваль приложил руку к созданию более 80 фильмов, в том числе и таких картин, как "Шлях до тунелю", "Меланчине весілля", "Відкрий себе", "Ой, горе, це ж гості до мене", "Притулок", "Дім. Рідна земля", "Заповіт Йосипа Сліпого", "Терновий вінок" и других.

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Александр Коваль был удостоен ряда наград в рамках различных кинофестивалей, в том числе и Национальной премии имени Тараса Шевченко, Государственной премии имени Александра Довженко.

Некоторое время возглавлял кафедру кинорежиссуры в Институте экранных искусств Национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, где, по словам Трымбача, проявил себя и как "блестящий педагог".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в результате борьбы с тяжелой болезнью умер культовый продюсер "Звездных войн".