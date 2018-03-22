Без волос и бровей: Бандерас напугал фанов постаревшим видом

Знаменитый голливудский актер Антонио Бандерас напугал поклонников своим болезненным видом.

На днях состоялась премьера сериала "Гений: Пикассо", где 57-летний Бандерас сыграл главную роль. Артист посетил вечеринку по случаю первого показа картины, однако его внешний вид серьезно озадачил присутствующих, пишет Viva.

Антонио Бандерас появился на мероприятии без волос и бровей, и именно это вызвало у фанатов подозрения относительно состояния здоровья актера. Также многие обратили внимание на осунувшуюся осанку и похудевшую фигуру культового актера.

Антонио Бандерас

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Сам же Антонио отмечает, что на такие трансформации ему пришлось пойти исключительно ради роли в сериале и с его здоровьем все в порядке. Примечательно, что похудение также было обязательной частью его подготовки к фильму.

Антонио Бандерас

Как сообщал "Обозреватель", ранее известный голливудский актер Джордж Клуни объявил о завершении актерской деятельности. Свое решение он аргументировал желанием все время посвятить детям.