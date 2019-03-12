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Аладдин 2019: в сети появился трейлер фильма Гая Ричи

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В сети появился новый трейлер фильма культового американского режиссера Гая Ричи "Аладдин". Так, лента расскажет всем известную историю о приключениях парня, которому посчастливилось найти волшебную лампу.

Премьера ленты в Украине состоится 23 апреля 2019 года. Новый трейлер разместили на странице "Walt Disney Studios" в Youtube.

Аладдин 2019: в сети появился трейлер фильма Гая Ричи

Скриншот из видео

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Как сообщал OBOZREVATEL, на экраны "Люди Икс: Темный феникс" выйдет летом 2019 года. Ранее киностудия представила трейлер, в котором Феникс наделяет Джин Грей, которую играет Софи Тернер, огромной силой и нестабильностью, способной разрушить все на своем пути. Они становятся одним целым, а команде Икс приходится бороться за ее жизнь и сознание.

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