Аладдин 2019: в сети появился трейлер фильма Гая Ричи

В сети появился новый трейлер фильма культового американского режиссера Гая Ричи "Аладдин". Так, лента расскажет всем известную историю о приключениях парня, которому посчастливилось найти волшебную лампу.

Премьера ленты в Украине состоится 23 апреля 2019 года. Новый трейлер разместили на странице "Walt Disney Studios" в Youtube.

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, на экраны "Люди Икс: Темный феникс" выйдет летом 2019 года. Ранее киностудия представила трейлер, в котором Феникс наделяет Джин Грей, которую играет Софи Тернер, огромной силой и нестабильностью, способной разрушить все на своем пути. Они становятся одним целым, а команде Икс приходится бороться за ее жизнь и сознание.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!