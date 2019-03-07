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28 марта в кинотеатрах Украины стартуют показы самого очаровательного фестиваля этой весны - "Mother Fest"

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28 марта в кинотеатрах Украины стартуют показы самого очаровательного фестиваля этой весны - "Mother Fest"

Говорят, что в мире существует более 7000 языков. Но есть одно слово, понятное каждому человеку на Планете. Это слово "мама".

В бешеном темпе современности мы успеваем почти все: зарабатывать деньги, путешествовать, строить отношения, рассказывать о своей счастливой жизни в социальных сетях. Но так часто забываем о самом важном - о человеке, который эту жизнь нам подарил.

Давайте поставим время паузу, возьмем цветы и сводим наших мам в кино на фильмы о таких же невероятных женщинах, как они.

Фестиваль в твоем городе: http://bit.ly/mother_fest

Медиапартнеры фестиваля: Obozrevatel.ua, Фокус, Портал “Хочу”, Woman Magazine, Kinoafisha.ua, Kinofilms.ua, Etcetera.Media, Фраза.юа, Сайт Киева 44.ua, MoeMisto.ua, Kolobok.ua, Zaxid.net, Кіно Карта

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