1089 серий: умер звезда сериала ''Санта-Барбара''

В субботу, 9 марта, в своем доме в Калифорнии (США) скончался киноактер Джед Аллан, звезда многосерийного сериала "Санта-Барбара". В нем Аллан сыграл роль Си Си Кепвелла.

Как пишет The Hollywood Daily, на момент смерти звезде самого продолжительного сериала было 84 года.

Фото: hollywoodnewsdaily.com

Джед Аллан Браун родился 1 марта 1935 года в Нью-Йорке. Звездой сериалов стал в 60-х, тогда он сыграл в мыльной опере "Любовь всей жизни". Сериал стартовал в 1951 году и шел девять лет. В 1964 году снялся в популярном сериале "Секретный шторм", в 1968-м Аллана взяли на главную роль в детском сериале "Лесси".

Одной из самых продолжительных была его роль в сериале 1971 года "Дни нашей жизни". Главного героя Дона Крэйга он играл 14 лет.

В 1986 году актера пригласили сниматься в "Санта-Барбаре". На тот момент сериал уже был в числе популярных. Аллану досталась роль Си Си Кепвелла, и он был четвертым актером, который играл этого персонажа. По мнению поклонников фильма, лучшим из них.

В проекте "Санта-Барбара" Джед Аллан сыграл в 1089 сериях.

Фото: pikdo.me

В 1994 году Аллан появился в еще одном популярном сериале 90-х - "Беверли-Хиллз, 90210". На протяжении 18 серий он играл в нем Раша Сэндерса.

При жизни актер был женат на Тоби Браун. Они стали супругами в сентябре 1958 года и прожили вместе до самой смерти Тоби в 2001 году. Вместе они воспитывали троих сыновей.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в понедельник, 4 марта, стало известно о смерти американского актера Люка Перри, звезды популярного сериала 90-х "Беверли-Хиллз 90210". За несколько дней до этого Перри госпитализировали с инсультом в одну из клиник Лос-Анджелеса.

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