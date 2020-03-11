Кого убила водка, кого болезнь: трагические судьбы детей-актеров "Ералаша"

Кто из нас в детстве не смеялся над забавными героями знаменитого "Ералаша"? Через четыре года легендарному киножурналу исполнится полвека.

Некоторые звезды кино впервые стали знаменитыми и узнаваемыми именно благодаря "Ералашу", но были и такие юные актеры, судьба которых сложилась трагически.

Антон Наркевич

Этого прикольного мальчика-очкарика зрители помнят по сюжетам Ералаша "Дай списать" и "Злодей, добряк и… тот, кто живет на крыше". Также Антона можно было видеть в "Усатом няне".

Но свой актерский талант Наркевич не стал развивать. Молодой человек решил посвятить свою жизнь телевидению, а позже работал в банковской сфере. Причиной ранней смерти Наркевича в 2016 году стала сердечная недостаточность, возникшая из-за сильных переживаний после ухода из жизни его матери, которую Антон очень любил.

Вера Иванко

Эта миленькая девочка несколько раз появлялась в эпизодах "Ералаша", например, в "Родственных душах" и "Никого нет дома". В 2011 году Вера поступила во ВГИК. До этого режиссеры неоднократно приглашали девушку в свои сериалы и фильмы.

Двадцатилетнюю красавицу обнаружили мертвой возле железнодорожного перехода. Одни говорили, что Вера совершила самоубийство, а другие утверждали, что ее убили преступники. Но по официальной версии следствия, причиной гибели студентки стал несчастный случай.

Александр Варакин

В "Ералаше" Саша в основном играл хулиганов. Так, в "Приключениях Петрова и Васечкина" Варакин он стал Гусем, который нагонял страх на весь пионерский лагерь.

В девяностых молодой человек открыл свое дело, но прогорел. Затем Александром стала интересоваться милиция. Он умер в 36-летнем возрасте от передозировки наркотиков.

Максим Пучков

Максим часто бывал на съемках вместе со своим отцом-кинооператором. В юном возрасте мальчик начал сниматься в кино. В "Ералаш" он попал в популярный эпизод "Вовка – добрая душа". Максим учился во ВГИКе.

Во второй половине девяностых у него начались проблемы со здоровьем. До этого парень страдал от диабета, а затем заболел туберкулезом. По мнению врачей, если бы Пучков обратился к ним раньше, то его могли бы спасти. Тридцатилетнего молодого человека не стало в 1998 году.

Алексей Фомкин

Настоящая слава пришла к Алексею Фомкину после премьеры "Гостьи из будущего", но дебютировал юный актер в "Ералаше", в эпизоде "Аукцион". Жизнь парня не заладилась.

Он бросил школу и пошел в армию. Вернувшись домой, Фомкин понял, что режиссерам повзрослевший "Коля Герасимов" не нужен.

Какое-то время Алексей работал во МХАТе, но стал злоупотреблять алкоголем и его оттуда выгнали. В девяностых он жил во Владимирской области, в бабушкином доме, а затем – во Владимире, где у Фомкина появилась жена. В 1996 году вместе с компанией приятелей он что-то праздновал. Молодые люди сильно напились и уснули. Возможно, из-за непотушенной сигареты загорелся дом. Всем участникам попойки удалось спастись, кроме Алексея.

Николай Румянцев

Герой юного Коли в одном из эпизодов киножурнала "Ералаш" говорил: "посуду Гоголь помоет". Его цитировали во всех школах СССР. Румянцева снимали до тех пор, пока ему не пришло время идти в армию.

Вернувшись домой, Николай забыл о съемках, так как у него появилась семья и он постоянно пропадал на работе. Румянцев поменял много профессий, он работал слесарем, сварщиком и т.д. Одно время продавал сантехнику. Николай умер в 54-летнем возрасте. О причинах его смерти ничего не известно.

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