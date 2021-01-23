Netflix выпустил сериал по мультфильму "Винкс" с рейтингом 18+

Obozrevatel Кино 11:51, 23.01.2021 Обновлено: 12:09, 23.01.2021

Стриминговый сервис Netflix выпустил первый сезон сериала "Клуб Винкс" с рейтингом 18+. Кинолента является адаптацией одноименного мультсериала о феях.

По сюжету феи приходят на обучение в магическую школу, которым предстоит узнать о своих способностях, а также встречаются с многими тайнами. Также в фильме персонажи сталкиваются с некой жуткой угрозой, которая может вылиться в настоящую магическую войну.

Стоит отметить, что на Rotten Tomatoes критики сериал оценили посредственно. На IMDb его рейтинг составляет всего 6,7 баллов.

Сериал "Клуб Винкс".
скриншот с видео

К слову, ранее компания Netflix подписала договоры с украинскими студиями дубляжа. Теперь на стриминговом сервисе будут доступны киноленты на украинском языке. Ранее можно было выбрать только субтитры.

Смотреть трейлер к сериалу "Клуб Винкс":

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Netflix представил фильм об отравлении Ющенко и Бандеры спецслужбами РФ и СССР.

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