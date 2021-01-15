Netflix впервые выпустил фильм с украинской озвучкой и субтитрами

15 января на стриминговом-сервисе Netflix вышел научно-фантастический боевик Outside the Wire ("Вне провода"). Это первый оригинальный фильм платформы, который доступен с украинской озвучкой и субтитрами одновременно.

Первым на это обратил внимание медиа Vertigo. По словам инсайдеров, режиссером картины стал Микаэль Хофстрем, автор "Плана побега" с Сильвестром Сталлоне и Арнольдом Шварценеггером. В главной роли – звезда "Мстителей" Энтони Маки (чтобы просмотреть трейлер, доскролльте новость до конца).

События фильма "Вне провода" разворачиваются в будущем: пилот дрона вместе с военным андроидом ищет оружие, которое угрожает всей планете. В нескольких эпизодах герои посещают Украину, в частности у границы с Россией.

В сентябре 2020 две украинские студии Postmodern Postproduction и "Так Треба Продакшн" стали партнерами Netflix. Они дублируют продукцию платвормы на украинском языке. Первым мультфильмом сервиса с украинским дубляжом стал "Губка Боб".

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый мультфильм "Губка Боб Квадратные штаны" вышел в аниме-формате. Первую серию презентовали в пятницу, 24 июля.