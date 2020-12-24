Netflix удалил все фильмы с участием Джонни Деппа – СМИ

Юля Ухина
Юля Ухина
Кино
6,6 т.
Джонни Депп

В СМИ появилась информация о том, что стриминговый сервис Netflix изъял из своей библиотеки все фильмы с участием американского актера Джонни Деппа.

Так, по словам издания The Geek Buzz, пропажа проектов, вероятнее всего, может быть связана с недавно проигранным делом Деппа против таблоида The Sun. По итогу судебного разбирательства были доказаны 12 из 14 случаев насилия над его бывшей супругой Эмбер Херд. После этого актера уволили из франшизы "Фантастические твари".

Джонни Депп

Сама компания пока не прокомментировала данное решение. Однако стоит отметить, что причиной удаления фильмов с участием Деппа со стримингового сервиса Netflix также может быть лицензия на показ проектов, срок которой истек.

Джонни Депп в фильме "Фантастические твари"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вышел первый трейлер исторической драмы "Минамата", премьера которой состоится в Европе в феврале 2021 года. Главного персонажа – фотографа-документалиста Юджина Смита – в ленте исполнил голливудский актер Джонни Депп.

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