Netflix удалил все фильмы с участием Джонни Деппа – СМИ

В СМИ появилась информация о том, что стриминговый сервис Netflix изъял из своей библиотеки все фильмы с участием американского актера Джонни Деппа.

Так, по словам издания The Geek Buzz, пропажа проектов, вероятнее всего, может быть связана с недавно проигранным делом Деппа против таблоида The Sun. По итогу судебного разбирательства были доказаны 12 из 14 случаев насилия над его бывшей супругой Эмбер Херд. После этого актера уволили из франшизы "Фантастические твари".

Сама компания пока не прокомментировала данное решение. Однако стоит отметить, что причиной удаления фильмов с участием Деппа со стримингового сервиса Netflix также может быть лицензия на показ проектов, срок которой истек.

Ранее киностудия Warner Bros. заявила, что в третьей части фильма "Фантастические твари" вместо Джонни Деппа сыграет датский актер Мадс Миккельсен.

Также отмечалось, что лишенный роли Депп получит гонорар в размере десяти миллионов долларов за всего один день съемок во франшизе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вышел первый трейлер исторической драмы "Минамата", премьера которой состоится в Европе в феврале 2021 года. Главного персонажа – фотографа-документалиста Юджина Смита – в ленте исполнил голливудский актер Джонни Депп.