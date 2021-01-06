Netflix удалил из рекламы Шайю ЛаБафа из-за скандала с жестоким обращением с его экс-возлюбленной

Популярная компания Netflix удалила американского актера Шайю ЛаБафа из рекламы его новой киноленты "Фрагменты женщины". Это связано со скандалом, в котором бывшая девушка мужчины обвинила его в жестоком обращении.

Кроме того, ранее знаменитость исключили из списка членов съемочной группы, которые могут претендовать на "Оскар" за этот фильм. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Стоит отметить, что "Фрагменты женщины" – это венгерско-американо-канадская драматическая картина. По сюжету, молодая мать из Бостона Марта теряет ребенка во время домашних родов.

Она пытается пережить страшное горе, при этом осложненное трудными отношениями с мужем Шоном и матерью. В то же время акушерке, принимавшей роды у Марты, грозит судебное преследование.

Кадр из фильма "Фрагменты женщины" Кинотексты

В главных ролях фильма снялись Ванесса Кирби и Шайа ЛаБаф.

Напомним, Шайа ЛаБаф – американский актер, сыгравший главные роли в триллере "Паранойя", "На крючке", блокбастерах "Трансформеры" и "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация о том, что стриминговый сервис Netflix изъял из своей библиотеки все фильмы с участием американского актера Джонни Деппа.