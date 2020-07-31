Netflix снимает первый фильм в Украине с Ван Даммом в главной роли: о чем лента

Американская кинокомпания Netflix снимает первый фильм в Украине. В главных ролях картины – актеры Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов.

Это будет комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне под названием "The Last Mercenary" ("Последний наемник"). Об этом написал на личной странице в Facebook министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Он также уточнил, что съемки будут проходить Киеве и Париже. По сюжету события будут разворачиваться во Франции.

Ткаченко и Ван Дамм в Киеве Facebook Александра Ткаченко

"Главные ответственные за часть съемок у нас – международная кинокомпания Apple Tree и украинская компания Star Media", – отметил Ткаченко.

Съемочный процесс уже стартовал и продлится до осени. Продюсеры фильма – Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко. Режиссер – Дэвид Шарон, оператор-постановщик – Тьерри Арбогаст.

"Ну что, теперь у украинцев есть еще больше поводов оформить подписку на сервис. Интересно же посмотреть, как Украина превратится в Францию. Ну а мы вместе с Жаном-Клодом держим кулаки, чтобы динамика международных съемок у нас только росла. Готовы встречать зарубежных кинопродюсеров!" – добавил Ткаченко.

Что известно о фильме "The Last Mercenary"

События картины "Последний наемник" разворачиваются во Франции. Главный герой, роль которого сыграет Ван Дамм – загадочный бывший агент секретной службы, который должен срочно вернуться во Францию, когда его сына ложно обвинили в незаконной торговле оружием и наркотиками. Позже оказывается, что в конфликте замешаны мафия и правительство.

В фильме также снимались Албан Иванов, Асса Силла, Самир Декацца, Патрик Тимсит, Эрик Джудор и Миу-Миу.

"Последний наемник" – невероятно захватывающий проект, который позволяет мне взяться за новый жанр. Я всегда был фанатом Жана-Поля Бельмондо и надеюсь по-своему поднять факел боевика. Сценарий Дэвида Чархона очень удачно объединяет все эти элементы – прекрасную историю с эмоциями, много действий и много юмора. Я также очень рад работать вместе с новым поколением талантов, таких как Альбан Иванов, Асса Силла и Самир Декацца", – цитирует слова Ван Дамма издание Deadline.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стриминговий сервис Netflix отменил съемки турецкого сериала If Only ("Если бы"), в котором присутствовал ЛГБТ-персонаж. Это произошло после того, как правительство Турции отказало продюсерам в лицензии, потому что один из пяти главных героев – гей. Инцидент спровоцировал скандал в сети.