Netflix представит фильм по легендарному роману Ремарка "На Западном фронте без перемен": подробности о съемках

Платформа Netflix планирует экранизировать роман известного писателя Эриха Марии Ремарка под названием "На Западном фронте без перемен". Режиссером выбрали Эдварда Бергера.

В главной роли картины появится Даниэль Брюль, который сыграл в "Бесславных ублюдках". Об этом сообщает издание Variety.

Как стало известно, съемки запланированы на март 2021 года. По словам режиссера, это будет антивоенный фильм, который затронет душу каждого зрителя.

Кроме того, ранее произведение уже экранизировалось. В 1930 году появился американский фильм "На Западном фронте без перемен" – он получил два "Оскара". Позже в 1979 году сняли телевизионную версию картины.

Напомним, действие романа происходит в 1914—1918 годах, когда Германия воевала против Франции, России, Англии и Америки одновременно. Повествование ведется от лица Пауля Боймера, в роту которого призваны школьники, крестьяне, рыбаки, ремесленники разных возрастов.

Ремарк использовал понятие "потерянное поколение", чтобы описать молодых людей, которые из-за полученных ими на войне душевных травм не в состоянии были устроиться в гражданской жизни.

"На Западном фронте без перемен" oKino.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появился трейлер сериала "Клариса", который является продолжением к нашумевшему фильму "Молчание ягнят".