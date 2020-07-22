Netflix попал в скандал из-за съемок турецкого сериала с ЛГБТ-персонажем: что случилось

Стриминговий сервис Netflix отменил съемки турецкого сериала If Only ("Если бы"), в котором присутствовал ЛГБТ-персонаж.

Это произошло после того, как правительство Турции отказало продюсерам в лицензии, потому что один из пяти главных героев – гей. Они попросили убрать его из сценария. Однако Netflix отказался менять сценарий и предпочел отменить съемки, пишет BBC.

"Из-за ЛГБТ-персонажа разрешение снимать определенные серии не предоставили, и это заставляет беспокоиться о будущем", – сказала сценаристка "Если бы" Эдже Йоренч, уверяя, что в сериале нет сексуальных сцен или любых физических контактов с участием ЛГБТ и других персонажей.

эдже Йоренч Daily Mail

Компания добавила, что гордится сотрудничеством с Турцией и продолжит работу над другими проектами.

Отметим, что в центре сюжета была женщина, которая живет в несчастливом браке. Героиня неожиданно переносится на 30 лет назад – в день, когда получила предложение о браке. Сериал анонсировали в марте 2020 года, съемки стартовали в середине июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что польский эротический фильм "365 дней" стал самым популярным на Netflix.