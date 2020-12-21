Netflix показал неудачные кадры со съемок сериала 'Ведьмак'. Видео

На стриминговой платформе Netflix опубликовали видео, в котором показали неудачные моменты со съемок первого сезона популярного сериала "Ведьмак". Премьера состоялась 20 декабря 2019 года.

Картина строится вокруг приключений ведьмака Геральта – профессионального охотника на чудовищ. Соответствующий ролик вышел на YouTube-канале (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

Отметим, сценарий адаптации основан на романах Анджея Сапковского, повествующих о странствиях Геральта из Ривии, ведьмака школы Белого волка.

Съемки "Ведьмака" проходили в Восточной Европе. Первый сезон делали недалеко от Будапешта на киностудии Korda Studios. На ней имеются локации средневекового комплекса, позволяющие передать атмосферу мира Ведьмака.

Кроме того, среди прочих мест для съемок оказались Украина, Словакия, Чехия и Польша.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появился кадр пикантной сцены со съемок сериала "Ведьмак".