Netflix обнародовал список фильмов, которые выпустит в 2021-м

София Ковнир
София Ковнир
Кино
1,6 т.
Netflix обнародовал список фильмов, которые выпустит в 2021-м

Стриминговая платформа Netflix в 2021 году планирует выпустить 70 фильмов, 52 из которых на английском языке, 10 – на других иностранных, и 8 – анимационные ленты.

В список вошло множество интересных картин, которые стоит посмотреть каждому. Соответствующий ролик Netflix опубликовал на своем официальном YouTube-канале (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

"Красное уведомление"
Фильм "Красное уведомление"
"Армия мертвецов"

  • Боевик о группе наемников, которые пытаются вывезти деньги из казино в Лас-Вегасе, охваченном зомби-вирусом.

Фильм "Армия мертвецов"
"Не смотри вверх"

  • Комедия о паре астрономов, отправляющихся в путешествие, чтобы предупредить человечество о надвигающемся астероиде, способном уничтожить всю планету.

Кадр со съемок фильма "Не смотри вверх"
Какие еще выйдут фильмы от Netflix в 2021 году: видео

Как сообщал OBOZREVATEL, съемки фильма "Дэдпул-3" начнутся не ранее 2022 года. Третья часть франшизы станет частью киновселенной Marvel и получит прокатный рейтинг R.

NetflixкиноРайан Рейнольдс