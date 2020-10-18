Netflix начал съемки фильма о протестах в Белоруси

Obozrevatel Кино 10:17, 18.10.2020 Обновлено: 10:34, 18.10.2020

Известный стриминговый портал Netflix начал съемки документальной ленты о протестах в республике Беларусь.

Как сообщает советник лидера беларусской оппозиции Светланы Тихоновской изданию "Украинская правда", героями фильма или сериала станут не только демонстранты, но и сама Светлана Тихановская - политический деятель и кандидат в президенты Республики Беларусь на выборах 2020 года.

"Уже два месяца британская съемочная группа снимает документальный фильм или сериал о белорусском восстания, который должен выйти на Netflix. Герои - демонстранты, Координационный совет и Светлана Тихановська. Съемки проходят в Минске, а также в Киеве и Вильнюсе. Членов съемочной группы уже даже задерживали", – рассказывал изданию инсайдер.

Протесты в Белоруси .

Стоит отметить, что уже на протяжении трех месяцев в Беларуси продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов. По данным, шестой раз стал президентом Беларуссии Александр Лукашенко, который получил 80% голосов. Лукашенко занимает эту должность с 1994 года.

Как сообщает OBOZREVATEL, ранее фильм Сенцова получил финансирование от европейского фонда.

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