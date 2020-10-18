Netflix начал съемки фильма о протестах в Белоруси

Известный стриминговый портал Netflix начал съемки документальной ленты о протестах в республике Беларусь.

Как сообщает советник лидера беларусской оппозиции Светланы Тихоновской изданию "Украинская правда", героями фильма или сериала станут не только демонстранты, но и сама Светлана Тихановская - политический деятель и кандидат в президенты Республики Беларусь на выборах 2020 года.

"Уже два месяца британская съемочная группа снимает документальный фильм или сериал о белорусском восстания, который должен выйти на Netflix. Герои - демонстранты, Координационный совет и Светлана Тихановська. Съемки проходят в Минске, а также в Киеве и Вильнюсе. Членов съемочной группы уже даже задерживали", – рассказывал изданию инсайдер.

Стоит отметить, что уже на протяжении трех месяцев в Беларуси продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов. По данным, шестой раз стал президентом Беларуссии Александр Лукашенко, который получил 80% голосов. Лукашенко занимает эту должность с 1994 года.

Как сообщает OBOZREVATEL, ранее фильм Сенцова получил финансирование от европейского фонда.