Если понравились "Бриджертоны": подборка захватывающих сериалов, похожих на него

Мини-сериал "Бриджертоны" просто взорвал рейтинги. Миллионы зрителей по всему миру высоко оценили эту киноленту, восхищаясь костюмами, интерьерами и общей атмосферой сериала.

Конечно, восьми коротких серий оказалось слишком мало, чтобы оставаться в этом мире принцев, герцогов, важных дам, разноцветных платьев и балов подольше. Поэтому OBOZREVATEL решил сделать подборку подобных сериалов с не менее интересными любовными линиями и драмами, которые точно скрасят ваше томительное ожидание второго сезона о жизни семьи Бриджертонов.

1. Чужестранка, 2014

Сериал выходит с 2014 года и к сегодняшнему дню уже появилось 5 полных сезонов, наполненных захватывающими приключениями, природой, замками и событиями 18-го века. Действия разных серий происходит в Англии, Шотландии, Франции и Америке, что даст сполна насладиться духом того времени, полностью погрузиться в атмосферу путешествий и в конце концов узнать, что такое любовь через года.

2. Дикинсон, 2019

Сериал максимально близок по духу к "Бриджертонам", однако главная героиня – абсолютная противоположность Дафне Бриджертон. Поэтесса Эмили Дикинсон живет в Америке 19-го века и страдает от давления патриархального общества. Она не желает выходить замуж и вообще связывать себя узами с мужчиной. По ее убеждению, это не даст ей свободно писать стихи. При этом в ленте есть атмосфера, сплетни, любовные интриги и многое другое. Любопытно, что основу музыкального сопровождения "Дикинсон" составили современные хиты, как и в "Бриджертонах".

3. Разум и чувства, 2008

Этот сериал снят по мотивам одноименного романа Джейн Остин 1811 года. В центре сюжета – жизнь двух сестер "на выданье": Элинор и Марианны Дэшвуд. Им придется задуматься о браке не по любви, а ради спасении от внезапного банкротства.

4. Сэндитон, 2019

Эта экранизация неоконченного романа Джейн Остин расскажет о Шарлотте Хейвуд, энергичной и импульсивной молодой женщине. Она встречает прекрасного мужчину Тома Паркера и ради него приезжает на ежегодный бал в рыбацкую деревню. Там начинают разыгрываться нешуточные драмы, к которым, в той или иной мере, оказываются причастны практически все местные жители.

5. Энн, 2017

Действие этой чрезвычайно популярной исторической драмы разворачивается в конце 19-го века на острове Принца Эдуарда. Пожилые брат и сестра Мэтью и Марилла Катберты решают усыновить мальчика для помощи на их семейной ферме. Но так получается, что у них в жизни появляется энергичная рыжеволосая Энн, которая переворачивает весь их налаженный быт с ног на голову.

6. Полдарк, 2015

Эта история – адаптация одноименной серии книг британского писателя Уинстона Грэма, действия которой разворачиваются в конце 18-го века в Великобритании. По сюжету, молодой Росс Полдарк вернулся после армии в родной город и узнал, что его отец скончался полгода назад, поместье пришло в упадок, а его возлюбленная собирается замуж за его кузена Фрэнсиса.

7. Аббатство Даунтон, 2010

Сюжет начинается с событий 1912 года в Англии, когда во время крушения "Титаника" погибает единственный наследник титула графа Грэнтэма. Сериал "Аббатство Даунтон" наполнен интригами и противостоянием из-за наследства и управления огромным поместьем, которое должно было перейти к старшей дочери графа Мэри.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что известно о нашумевшем сериале "Бриджертоны" и будет ли второй сезон. Лента сразу после премьеры вошлал в пятерку лучших на стриминговом сервисе Netflix и завоевал любовь зрителей. Главную роль сыграла 25-летняя британская актриса Фиби Дайневор, а герцогом стал Реге Пейдж.