Названы топ-10 фильмов 2020 года, которые стоит посмотреть каждому

В 2020 году состоялось множество долгожданных кинопремьер. Но из-за пандемии выход некоторых фильмов пришлось перенести или же вовсе отсрочить на следующий год.

В перечне есть как нашумевшие зарубежные картины, так и украинские. Подробней о них пишет "Українська правда".

"Еще по одной"

Современная история о группе учителей, которые устали бороться с плохими учениками и решили приходить на работу подшофе. Для одних учителей жизнь стала гораздо проще и веселее, другие, напротив, столкнулись с дополнительными сложностями…

"Атлантида"

Фильм рассказывает о будущей победе Украины в войне с Россией и деоккупации Донбасса. В "Атлантиде" события развиваются в 2025 году в Донбассе, "через год после окончания войны".

"Солнце"

Преступление, к которому имел отношение герой, переворачивает жизнь его семьи: парня бросают за решетку, отца преследует отец пострадавшего, брат покончил жизнь самоубийством, а девушка оказывается беременной.

"Первая корова"

Куки Фиговиц, одиноко путешествующий по Западу времён покорения Америки, в 1820 году оказывается в новом поселении, где заводит дружбу с китайцем Лу, скрывающимся от правосудия за убийство...

"Форпост"

Небольшая группа солдат США сражается в Афганистане против нескольких сотен талибов.

"Художник и вор"

Фильм рассказывает о Барборе Кисилковой, чешской художнице из Праги, которая подружилась с Карлом Бертилом-Нордландом, человеком, который украл ее работы.

"Окрашенный птенец"

По сюжету, еврейская пара, пытаясь защитить своего ребенка от геноцида, отправляет сына к родственникам в сельскую местность где-то в Восточной Европе. Обстоятельства вынуждают мальчика отправиться в путешествие диким и враждебным миром...

"Душа"

Школьный учитель музыки Джо Гарднер случайно попадает в мир, где зарождаются человеческие увлечения, мечты и интересы, и там он знакомится с молодой душой по имени 22.

"Ширли"

В поисках вдохновения для написания очередного хоррор-шедевра Ширли Джексон приглашает пожить в свой особняк молодую пару, которая оказывается втянута в сложную и опасную игру-манипуляцию на грани жизни и смерти.

"Товарищ Дракулич"

В начале 70-х годов вампир Фабиан возвращается домой в Венгерскую Народную Республику с империалистического Запада и сразу же становится мишенью коммунистической тайной полиции. Во время слежки разворачивается любовь между вампиром и Марией, молодой женщиной, которой поручено шпионить за таинственным незнакомцем...

Как сообщал OBOZREVATEL, кинокритики издания Metacritic составили рейтинг худших фильмов 2020 года. Это проекты, чьи оценки находятся в "красной зоне" – они получили не более сорока баллов по оценочной системе сайта.