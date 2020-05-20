Названы самые сексуальные фильмы в истории: топ-40

Издание Esquire составило список из 40 самых сексуальных фильмов в истории. Почти все картины можно найти в онлайн-кинотеатрах.

В список попали ленты "Искупление" с Кирой Найтли, скандальная картина Гаспара Ноэ "Любовь" и культовый фильм "9 1/2 недель".

"Портрет девушки в огне" — историческая драма, мелодрама, Франция, 2019 год. Режиссер Селин Сьямма. Главные роли исполнили Ноэми Мерлан, Адель Энель, Валерия Голино.

"Искупление" — мелодрама, Великобритания-Франция-США, 2007 год. Режиссер Джо Райт. Главные роли исполнили Кира Найтли, Джеймс Макэвой, Сирша Ронан.

"Няня" — комедийный фильм ужасов, США, 2017 год. Режиссер Макджи. Главные роли исполнили Джуда Льюис, Самара Уивинг, Белла Торн.

"Тело Дженнифер" — комедийный фильм ужасов, США, 2009 год. Режиссер Карин Кусама. Главные роли исполнили Меган Фокс, Аманда Сейфрид, Джонни Симмонс.

"Дархэмские быки" — романтическая комедия с элементами спортивной драмы, США, 1988 год. Режиссер — Рон Шелтон. Главные роли исполнили Кевин Костнер, Сьюзан Сарандон, Тим Роббинс.

"Супер Майк" — комедия, США, 2012 год. Режиссер Стивен Содерберг. Главные роли исполнили Ченнинг Татум, Мэттью Макконахи, Мэтт Бомер, Оливия Манн.

"Талантливый мистер Рипли" — психологический триллер, США, 1999 год. Режиссер — Энтони Мингелла. Главные роли исполнили Мэтт Дэймон, Джуд Лоу, Гвинет Пэлтроу.

"Лунный свет" — драма, США, 2016 год. Режиссер — Барри Дженкинс. Главные роли исполнили Треванте Роудс, Эштон Сандерс, Наоми Харрис, Махершала Али.

"Тайное влечение" — драма, Австралия-Франция, 2013 год. Режиссер Энн Фонтэйн. Главные роли исполнили Наоми Уоттс и Робин Райт.

"Из машины" (Ex Machina) — фантастический психологический триллер, Великобритания-США, 2015 год. Режиссер — Алекс Гарленд. Главные роли исполнили Алисия Викандер, Донал Глисон, Оскар Айзек.

"Дикость" — триллер, снятый в стиле нео-нуар, США, 1998 год. Режиссер — Джон Макнотон. Главные роли исполнили Мэтт Диллон, Кевин Бейкон, Нив Кэмпбелл, Дениз Ричардс.

"Жестокие игры" — мелодрама с элементами детектива, США, 1999 год. Режиссер — Роджер Камбл. Главные роли исполнили Райан Филипп, Сара Мишель Геллар, Риз Уизерспун, Селма Блэр.

"9 песен" — артхаусная мелодрама, Великобритания, 2004 год. Режиссер — Майкл Уинтерботтом. Главные роли исполнили Киран О’Брайан и Марго Стилли.

"Назови меня своим именем" — мелодрама, Италия-США-Франция, 2017 год. Режиссер — Лука Гуанданьино. Главные роли исполнили Тимоти Шаламе и Арми Хаммер.

"Интим" — драма, Франция-Великобритания-Германия-Испания, 2001 год. Режиссер — Патрис Шеро. Главные роли исполнили Марк Райленс и Керри Фокс.

"Малхолланд Драйв" — сюрреалистическая драма, США, 2001 год. Режиссер — Дэвид Линч. Главные роли исполнили Наоми Уоттс, Лаура Хэрринг, Джастин Теру, Роберт Форстер.

"Романс Х" — артхаус, Франция, 1999 год. Режиссер — Катрин Брейя. Главные роли исполнили Каролин Дюсей, Сагамор Стевенен, Франсуа Берлеан, Рокко Сиффреди.

"Ночи в стиле буги" — драма, США, 1997 год. Режиссер — Пол Томас Андерсон. Главные роли исполнили Марк Уолберг, Джулианна Мур, Берт Рейнольдс, Хизер Грэм.

"Спящая красавица" — эротическая драма, Австралия, 2011 год. Режиссер — Джулия Ли. Главные роли исполнили Эмили Браунинг, Рэйчел Блэйк.

"Откровения" — драма, Франция, 2011 год. Режиссер — Малгожата Шумовска. Главные роли исполнили Жюльет Бинош, Анаис Демустье.

"Неверная" — триллер, США, 2002 год. Режиссер — Эдриан Лайн. Главные роли исполнили Ричард Гир, Дайан Лейн, Оливье Мартинес.

"Любовь" — эротическая драма, Франция, 2015 год. Режиссер — Гаспар Ноэ. Главные роли исполнили Карл Глусман, Аоми Муйок, Клара Кристин.

"Записки у изголовья" — эротическая драма, Франция-Великобритания-Нидерланды, 1996 год. Режиссер — Питер Гринуэй.

"Генри и Джун" — биографическая драма, США, 1990 год. Режиссер — Филип Кауфман. Главные роли исполнили Фред Уорд, Ума Турман, Мария де Медейрос.

"Керель" — драма, Германия-Франция, 1982 год. Режиссер — Райнер Вернер Фасбиндер. Главные роли исполнили Брэд Дэвис, Франко Неро. Жанна Моро.

"Я — это любовь" — мелодрама, Италия, 2009 год. Режиссер — Лука Гуаданьино. Главные роли исполнили Тильда Суинтон, Габриэле Ферцетти.

Люсия и секс" — драма, Испания-Франция, 2001 год. Режиссер — Хулио Медем. Главную роль исполнила Пас Вега.

"Жизнь Адель" — мелодрама, Франция-Бельгия-Испания, 2013 год. Режиссер — Абделатиф Кешиш. Главные роли исполнили Адель Экзаркопулос и Леа Сейду.

"Вожделение" — эротический шпионский триллер, США-Китай, 2007 год. Режиссер — Энг Ли. Главные роли исполнили Тони Люн Чу Вай, Тан Вэй, Джоан Чэнь.

"Связь" — триллер в жанре нео-нуар, США, 1996 год. Режиссеры — Вачовски. Главные роли исполнили Дженнифер Тилли, Джина Гершон, Джо Пантолиано.

"Секретарша" — эротическая комедийная мелодрама, США, 2002 год. Режиссер — Стивен Шейнберг. Главные роли исполнили Джеймс Спейдер и Мэгги Джилленхолл.

"И твою маму тоже" — драма, Мексика, 2001 год. Режиссер — Альфонсо Куарон. Главные роли исполнили Диего Луна, Габриэль Гарсия Берналь, Марибель Верду.

"Автокатастрофа" — психологический триллер, Канада-Великобритания, 1996 год. Режиссер — Дэвид Кроненберг. Главные роли исполнили Джеймс Спейдер, Холли Хантер, Дебора Унгер, Элиас Котеас, Розанна Аркетт.

"Девять с половиной недель" — эротическая мелодрама, США, 1986 год. Режиссер — Эдриан Лайн Главные роли исполнили Микки Рурк и Ким Бэсинджер.

"С широко закрытыми глазами" — эротическая психологическая драма, США-Великобритания, 1999 год. Режиссер — Стэнли Кубрик. Главные роли исполнили Том Круз и Николь Кидман.

"Дневная красавица" — драма, Франция, 1967 год. Режиссер Луис Бунюэль. Главные роли исполнили Катрин Денев, Жан Сорель, Мишель Пикколи.

"Незнакомец у озера" — триллер, Франция, 2013 год. Режиссер — Ален Гироди. Главные роли исполнили Пьер Деладоншам и Кристоф Пау.

"Империя чувств" — эротическая драма, Франция-Япония, 1976 год. Режиссер Нагиса Осима. Главные роли исполнили Тайуя Фудзи и Эйко Мацуда.

"Мечтатели" — эротическая драма, Франция-Италия-Великобритания, 2003 год. Режиссер — Бернардо Бертолуччи. Главные роли исполнили Ева Грин, Луи Гаррель, Майкл Питт.

"Жар тела" — триллер, США, 1981 год. Режиссер — Лоуренс Каздан. Главные роли исполнили Уильям Херт, Кэтлин Тернер, Ричард Кренна.

Ранее, OBOZREVATEL предлагал читателю узнать, в каких фильмах герои занимались сексом на самом деле.

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