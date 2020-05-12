Названы самые известные сцены секса в кино: фото и видео

Современного киномана тяжело удивить эротической сценой в фильме, однако некоторые режиссеры сумели превратить их в настоящий шедевр киноискусства.

Эпизоды, где провокация граничит с эстетикой, непременно запоминаются зрителю. OBOZREVATEL предлагает подборку самых легендарных эротических сцен в популярных лентах, которые вошли в историю кинематографа (ниже опубликованы видео 18+).

Самые известные эротические сцены в кино Кадры из фильмов "Красотка" и "Титаник"

Титаник

Одна из самых знаменитых картин в мировом кино – "Титаник" – завоевала огромную популярность с первых дней проката. Естественно, все восхищались любовной линией между героями Леонардо ди Каприо и Кейт Уинслет. Эротические сцены, которые присутствуют в фильме, несомненно являются одними из самых легендарных и узнаваемых в современном кино. Сцены в машине, а также момент рисования портрета прекрасной Роуз наверняка помнят все, кто смотрел этот фильм.

Красотка

Фильм "Красотка" с Ричардом Гиром и Джулией Робертс в главных ролях рассказывает историю любви миллионера и проститутки. Несмотря на всю пикантность сюжета, в ленте встречается не так уж и много откровенных, эротических моментов. Постельные сцены были показаны весьма "скромно", однако это только добавляет им пикантности, оставляя зрителям возможность додумать их продолжение.

Основной инстинкт

Сюжет разворачивается вокруг убийств и расследования преступления, а эротические моменты только добавляют остроты культовой ленте "Основной инстинкт". Сцена на допросе с легендарной Шерон Стоун является одной из самых нашумевших в истории голливудского кино.

Мистер и миссис Смит

Сексуальные сцены между главными героями фильма "Мистер и миссис Смит" по праву считаются одними из самых известных. Страсть, которая граничит с агрессией, добавила ленте остроты и яркости. А исполнители главных ролей – Анджелина Джоли и Брэд Питт – стали стали самой известной парой в Голливуде, ведь именно на съемках "Мистера и миссис Смит" начались их отношения.

50 оттенков серого

Эротическая драма "50 оттенков серого" после выхода вызвала волну споров и критики. Количество и характер сексуальных сцен спровоцировали много противоречивых отзывов, но, тем не менее, лента стала одной из наиболее кассовых за последние 5 лет.

Культовыми стали не все кадры фильма. Больше всего запомнился зрителям фрагмент, когда главный герой, которого сыграл актер Джейми Дорнан, впервые показывает своей избраннице (Дакота Джонсон) комнату с секс-игрушками.

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