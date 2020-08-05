Названы популярные актеры, чье одно произнесенное слово стоит дороже всего

Самым дорогим актером, чье одно произнесенное слово с экрана стоило больше всего, оказался Том Круз. Он получал $7 091 за слово.

Рейтинг актеров и актрис предоставило онлайн-казино Casumo. Для этого компания проанализировала количество произнесенных с экрана слов за всю карьеру, сопоставила их с гонорарами актеров и вычислила цену одного слова.

Так, на втором месте рейтинга оказался Курт Рассел ($5 682), а на третьем – Джонни Депп ($4 877). Далее следуют Дензел Вашингтон ($4 581), Леонардо Ди Каприо ($4 326), Брюс Уиллис ($4 080), Киану Ривз ($3 643), Арнольд Шварценеггер ($3 447) и Том Хэнкс ($3 150).

Курт Рассел Киномания

Женский рейтинг возглавила Кэмерон Диас, одно слово которой стоило $4 637. Вторую и третью строчку соответственно заняли Кортни Кокс ($3 528) и Джоди Фостер ($3 265). В топ-5 также вошли Джулия Робертс ($2 415) и Холли Берри ($2 405).

Также компания определила самое дорогое слово конкретного персонажа. Среди мужчин им стал персонаж Тодд в "Солдате", которого сыграл Курт Рассел, – он получил $36 855 за слово. Среди женщин самой дорогой оказалась Джулия Робертс в роли Тэсс Оушен в "11 друзьях Оушена" ($14 599 долларов).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был назван топ-20 перспективных молодых актеров Украины.