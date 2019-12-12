Названы номинанты на премию Гильдии киноактеров: полный список

Гильдия актеров США объявила номинантов на 26-ю ежегодную премию, которая состоится 19 января 2020 года в Лос-Анджелесе.
Соответствующий список, в котором по количеству номинаций лидирует в этом году фильмы "Скандал" Джея Роуча, "Ирландец" Мартина Скорсезе и "Однажды… в Голливуде" Квентина Тарантино, обнародован на официальном сайте.
Полный список номинантов на 26-ю премию SAG
Лучшая женская роль:
Скарлетт Йоханссон ("Брачная история")
Кадр из фильма
Синтия Эриво ("Гарриет");
Скарлетт Йоханссон ("Брачная история");
Лупита Нионго ("Мы");
Шарлиз Терон ("Скандал");
Рене Зеллвегер ("Джуди").
Лучшая мужская роль:
Леонардо Ди Каприо ("Однажды в... Голливуде")
Кадр из видео
Леонардо Ди Каприо ("Однажды в... Голливуде");
Кристиан Бэйл ("Ford против Ferrari");
Адам Драйвер ("Брачная история");
Тэрон Эджертон ("Рокетмен");
Хоакин Феникс ("Джокер").
Лучшая женская роль второго плана
Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби — "Скандал"
Кадр из фильма
Лора Дерн — "Брачная история";
Скарлетт Йоханссон — "Кролик Джоджо";
Николь Кидман — "Скандал";
Марго Робби — "Скандал";
Дженнифер Лопез — "Стриптизерши".
Лучшая мужская роль второго плана:
Аль Пачино, "Ирландец" (слева)
Кадр из фильма
Том Хэнкс, "Прекрасный день по соседству";
Аль Пачино, "Ирландец";
Брэд Питт, "Однажды в Голливуде";
Джо Пеши, "Ирландец";
Джейми Фокс, "Просто помиловать".
Лучший актерский состав:
"Однажды в... Голливуде" Квентина Тарантино;
Официальный постер
"Однажды в... Голливуде" Квентина Тарантино;
"Ирландец" Мартина Скорсезе;
"Скандал" Джея Роуча;
"Кролик Джоджо" Тайки Вайтити;
"Паразиты" Пон Чжун Хо.
Лучший каскадерский ансамбль
"Мстители. Финал" – постер
twitter/avengers
"Мстители. Финал";
"Ford против Ferrari";
"Ирландец";
"Джокер";
"Однажды… в Голливуде".
Лучший актерский состав в драматическом сериале:
"Игра престолов"
bazalizsng.ru
"Большая маленькая ложь";
"Корона";
"Игра престолов";
"Рассказ служанки";
"Очень странные дела".
Лучшая мужская роль в драматическом сериале:
Дэвид Харбор, "Очень странные дела" – Хоппер
Кадр из фильма
Стерлинг К. Браун, "Это мы";
Стив Карелл, "Утреннее шоу";
Билли Крудап, "Утреннее шоу";
Дэвид Харбор, "Очень странные дела";
Питер Динклэйдж, "Игра престолов".
Лучшая женская роль в драматическом сериале:
Дженнифер Энистон, "Утреннее шоу"
Кадр из фильма
Дженнифер Энистон, "Утреннее шоу";
Хелена Бонэм Картер, "Корона";
Оливия Колман, "Корона";
Джоди Комер, "Убивая Еву";
Элизабет Мосс, "Рассказ служанки".
Лучший актерский состав в комедийном сериале:
Сериал "Барри"
Официальный постер
"Барри";
"Флибэг";
"Метод Комински";
"Удивительная миссис Мейзел";
"Шиттс Крик".
Лучшая мужская роль в комедийном сериале:
Майкл Дуглас, "Метод Комински";
Кадр из сериала
Алан Аркин, "Метод Комински";
Майкл Дуглас, "Метод Комински";
Билл Хейдер, "Барри";
Эндрю Скотт, "Флибэг";
Тони Шалуб, "Удивительная миссис Мейзел".
Лучшая женская роль в комедийном сериале:
Фиби Уоллер-Бридж, "Флибэг".
Кадр из сериала
Алекс Борштейн, "Удивительная миссис Мейзел";
Кристина Эпплгейт, "Мертв для меня";
Рэйчел Броснахан, "Удивительная миссис Мейзел";
Кэтрин О'Хара, "Шиттс Крик";
Фиби Уоллер-Бридж, "Флибэг".
Лучшая мужская роль в телевизионном фильме или мини-сериале:
Джаред Харрис, "Чернобыль";
Кадр из сериала
Джаррел Джером, "Когда они нас увидят";
Джаред Харрис, "Чернобыль";
Махершала Али, "Настоящий детектив";
Рассел Кроу, "Самый громкий голос";
Сэм Рокуэлл, "Фосси / Вердон".
Лучшая женская роль в телевизионном фильме или сериале:
Эмили Уотсон, "Чернобыль";
Кадр из сериала
Патриция Аркетт, "Притворство";
Тони Коллетт, "Невероятно";
Джои Кинг, "Притворство";
Эмили Уотсон, "Чернобыль";
Мишель Уильямс, "Фосси / Вердон".
Лучший каскадерский ансамбль в комедийном или драматическом сериале:
"Очень странные дела";
Кадр из сериала
"Игра престолов";
"Блеск";
"Очень странные дела";
"Ходячие мертвецы";
"Хранители".
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году "Американская гильдия продюсеров" назвала биографическую картину "Зеленая книга" режиссера Питера Фаррелли лучшим фильмом.
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