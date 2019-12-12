Названы номинанты на премию Гильдии киноактеров: полный список

Гильдия актеров США объявила номинантов на 26-ю ежегодную премию, которая состоится 19 января 2020 года в Лос-Анджелесе.

Соответствующий список, в котором по количеству номинаций лидирует в этом году фильмы "Скандал" Джея Роуча, "Ирландец" Мартина Скорсезе и "Однажды… в Голливуде" Квентина Тарантино, обнародован на официальном сайте.

Полный список номинантов на 26-ю премию SAG

Лучшая женская роль:

Скарлетт Йоханссон ("Брачная история") Кадр из фильма

Синтия Эриво ("Гарриет");

Скарлетт Йоханссон ("Брачная история");

Лупита Нионго ("Мы");

Шарлиз Терон ("Скандал");

Рене Зеллвегер ("Джуди").

Лучшая мужская роль:

Леонардо Ди Каприо ("Однажды в... Голливуде") Кадр из видео

Леонардо Ди Каприо ("Однажды в... Голливуде");

Кристиан Бэйл ("Ford против Ferrari");

Адам Драйвер ("Брачная история");

Тэрон Эджертон ("Рокетмен");

Хоакин Феникс ("Джокер").

Лучшая женская роль второго плана

Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби — "Скандал" Кадр из фильма

Лора Дерн — "Брачная история";

Скарлетт Йоханссон — "Кролик Джоджо";

Николь Кидман — "Скандал";

Марго Робби — "Скандал";

Дженнифер Лопез — "Стриптизерши".

Лучшая мужская роль второго плана:

Аль Пачино, "Ирландец" (слева) Кадр из фильма

Том Хэнкс, "Прекрасный день по соседству";

Аль Пачино, "Ирландец";

Брэд Питт, "Однажды в Голливуде";

Джо Пеши, "Ирландец";

Джейми Фокс, "Просто помиловать".

Лучший актерский состав:

"Однажды в... Голливуде" Квентина Тарантино; Официальный постер

"Однажды в... Голливуде" Квентина Тарантино;

"Ирландец" Мартина Скорсезе;

"Скандал" Джея Роуча;

"Кролик Джоджо" Тайки Вайтити;

"Паразиты" Пон Чжун Хо.

Лучший каскадерский ансамбль

"Мстители. Финал" – постер twitter/avengers

"Мстители. Финал";

"Ford против Ferrari";

"Ирландец";

"Джокер";

"Однажды… в Голливуде".

Лучший актерский состав в драматическом сериале:

"Игра престолов" bazalizsng.ru

"Большая маленькая ложь";

"Корона";

"Игра престолов";

"Рассказ служанки";

"Очень странные дела".

Лучшая мужская роль в драматическом сериале:

Дэвид Харбор, "Очень странные дела" – Хоппер Кадр из фильма

Стерлинг К. Браун, "Это мы";

Стив Карелл, "Утреннее шоу";

Билли Крудап, "Утреннее шоу";

Дэвид Харбор, "Очень странные дела";

Питер Динклэйдж, "Игра престолов".

Лучшая женская роль в драматическом сериале:

Дженнифер Энистон, "Утреннее шоу" Кадр из фильма

Дженнифер Энистон, "Утреннее шоу";

Хелена Бонэм Картер, "Корона";

Оливия Колман, "Корона";

Джоди Комер, "Убивая Еву";

Элизабет Мосс, "Рассказ служанки".

Лучший актерский состав в комедийном сериале:

Сериал "Барри" Официальный постер

"Барри";

"Флибэг";

"Метод Комински";

"Удивительная миссис Мейзел";

"Шиттс Крик".

Лучшая мужская роль в комедийном сериале:

Майкл Дуглас, "Метод Комински"; Кадр из сериала

Алан Аркин, "Метод Комински";

Майкл Дуглас, "Метод Комински";

Билл Хейдер, "Барри";

Эндрю Скотт, "Флибэг";

Тони Шалуб, "Удивительная миссис Мейзел".

Лучшая женская роль в комедийном сериале:

Фиби Уоллер-Бридж, "Флибэг". Кадр из сериала

Алекс Борштейн, "Удивительная миссис Мейзел";

Кристина Эпплгейт, "Мертв для меня";

Рэйчел Броснахан, "Удивительная миссис Мейзел";

Кэтрин О'Хара, "Шиттс Крик";

Фиби Уоллер-Бридж, "Флибэг".

Лучшая мужская роль в телевизионном фильме или мини-сериале:

Джаред Харрис, "Чернобыль"; Кадр из сериала

Джаррел Джером, "Когда они нас увидят";

Джаред Харрис, "Чернобыль";

Махершала Али, "Настоящий детектив";

Рассел Кроу, "Самый громкий голос";

Сэм Рокуэлл, "Фосси / Вердон".

Лучшая женская роль в телевизионном фильме или сериале:

Эмили Уотсон, "Чернобыль"; Кадр из сериала

Патриция Аркетт, "Притворство";

Тони Коллетт, "Невероятно";

Джои Кинг, "Притворство";

Эмили Уотсон, "Чернобыль";

Мишель Уильямс, "Фосси / Вердон".

Лучший каскадерский ансамбль в комедийном или драматическом сериале:

"Очень странные дела"; Кадр из сериала

"Игра престолов";

"Блеск";

"Очень странные дела";

"Ходячие мертвецы";

"Хранители".

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году "Американская гильдия продюсеров" назвала биографическую картину "Зеленая книга" режиссера Питера Фаррелли лучшим фильмом.

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