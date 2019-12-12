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12 декабря • обновлено в 20:19
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Названы номинанты на премию Гильдии киноактеров: полный список

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Гильдия актеров США объявила номинантов на 26-ю ежегодную премию, которая состоится 19 января 2020 года в Лос-Анджелесе.

Соответствующий список, в котором по количеству номинаций лидирует в этом году фильмы "Скандал" Джея Роуча, "Ирландец" Мартина Скорсезе и "Однажды… в Голливуде" Квентина Тарантино, обнародован на официальном сайте.

Полный список номинантов на 26-ю премию SAG

Лучшая женская роль:

Скарлетт Йоханссон ("Брачная история")

Скарлетт Йоханссон ("Брачная история")

Кадр из фильма

  • Синтия Эриво ("Гарриет");

  • Скарлетт Йоханссон ("Брачная история");

  • Лупита Нионго ("Мы");

  • Шарлиз Терон ("Скандал");

  • Рене Зеллвегер ("Джуди").

Лучшая мужская роль:

Леонардо Ди Каприо ("Однажды в... Голливуде")

Леонардо Ди Каприо ("Однажды в... Голливуде")

Кадр из видео

  • Леонардо Ди Каприо ("Однажды в... Голливуде");

  • Кристиан Бэйл ("Ford против Ferrari");

  • Адам Драйвер ("Брачная история");

  • Тэрон Эджертон ("Рокетмен");

  • Хоакин Феникс ("Джокер").

Лучшая женская роль второго плана

Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби — "Скандал"

Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби — "Скандал"

Кадр из фильма

  • Лора Дерн — "Брачная история";

  • Скарлетт Йоханссон — "Кролик Джоджо";

  • Николь Кидман — "Скандал";

  • Марго Робби — "Скандал";

  • Дженнифер Лопез — "Стриптизерши".

Лучшая мужская роль второго плана:

Аль Пачино, "Ирландец" (слева)

Аль Пачино, "Ирландец" (слева)

Кадр из фильма

  • Том Хэнкс, "Прекрасный день по соседству";

  • Аль Пачино, "Ирландец";

  • Брэд Питт, "Однажды в Голливуде";

  • Джо Пеши, "Ирландец";

  • Джейми Фокс, "Просто помиловать".

Лучший актерский состав:

"Однажды в... Голливуде" Квентина Тарантино;

"Однажды в... Голливуде" Квентина Тарантино;

Официальный постер

  • "Однажды в... Голливуде" Квентина Тарантино;

  • "Ирландец" Мартина Скорсезе;

  • "Скандал" Джея Роуча;

  • "Кролик Джоджо" Тайки Вайтити;

  • "Паразиты" Пон Чжун Хо.

Лучший каскадерский ансамбль

"Мстители. Финал" – постер

"Мстители. Финал" – постер

twitter/avengers

  • "Мстители. Финал";

  • "Ford против Ferrari";

  • "Ирландец";

  • "Джокер";

  • "Однажды… в Голливуде".

Лучший актерский состав в драматическом сериале:

"Игра престолов"

"Игра престолов"

bazalizsng.ru

  • "Большая маленькая ложь";

  • "Корона";

  • "Игра престолов";

  • "Рассказ служанки";

  • "Очень странные дела".

Лучшая мужская роль в драматическом сериале:

Дэвид Харбор, "Очень странные дела" – Хоппер

Дэвид Харбор, "Очень странные дела" – Хоппер

Кадр из фильма

  • Стерлинг К. Браун, "Это мы";

  • Стив Карелл, "Утреннее шоу";

  • Билли Крудап, "Утреннее шоу";

  • Дэвид Харбор, "Очень странные дела";

  • Питер Динклэйдж, "Игра престолов".

Лучшая женская роль в драматическом сериале:

Дженнифер Энистон, "Утреннее шоу"

Дженнифер Энистон, "Утреннее шоу"

Кадр из фильма

  • Дженнифер Энистон, "Утреннее шоу";

  • Хелена Бонэм Картер, "Корона";

  • Оливия Колман, "Корона";

  • Джоди Комер, "Убивая Еву";

  • Элизабет Мосс, "Рассказ служанки".

Лучший актерский состав в комедийном сериале:

Сериал "Барри"

Сериал "Барри"

Официальный постер

  • "Барри";

  • "Флибэг";

  • "Метод Комински";

  • "Удивительная миссис Мейзел";

  • "Шиттс Крик".

Лучшая мужская роль в комедийном сериале:

Майкл Дуглас, "Метод Комински";

Майкл Дуглас, "Метод Комински";

Кадр из сериала

  • Алан Аркин, "Метод Комински";

  • Майкл Дуглас, "Метод Комински";

  • Билл Хейдер, "Барри";

  • Эндрю Скотт, "Флибэг";

  • Тони Шалуб, "Удивительная миссис Мейзел".

Лучшая женская роль в комедийном сериале:

Фиби Уоллер-Бридж, "Флибэг".

Фиби Уоллер-Бридж, "Флибэг".

Кадр из сериала

  • Алекс Борштейн, "Удивительная миссис Мейзел";

  • Кристина Эпплгейт, "Мертв для меня";

  • Рэйчел Броснахан, "Удивительная миссис Мейзел";

  • Кэтрин О'Хара, "Шиттс Крик";

  • Фиби Уоллер-Бридж, "Флибэг".

Лучшая мужская роль в телевизионном фильме или мини-сериале:

Джаред Харрис, "Чернобыль";

Джаред Харрис, "Чернобыль";

Кадр из сериала

  • Джаррел Джером, "Когда они нас увидят";

  • Джаред Харрис, "Чернобыль";

  • Махершала Али, "Настоящий детектив";

  • Рассел Кроу, "Самый громкий голос";

  • Сэм Рокуэлл, "Фосси / Вердон".

Лучшая женская роль в телевизионном фильме или сериале:

Эмили Уотсон, "Чернобыль";

Эмили Уотсон, "Чернобыль";

Кадр из сериала

  • Патриция Аркетт, "Притворство";

  • Тони Коллетт, "Невероятно";

  • Джои Кинг, "Притворство";

  • Эмили Уотсон, "Чернобыль";

  • Мишель Уильямс, "Фосси / Вердон".

Лучший каскадерский ансамбль в комедийном или драматическом сериале:

"Очень странные дела";

"Очень странные дела";

Кадр из сериала

  • "Игра престолов";

  • "Блеск";

  • "Очень странные дела";

  • "Ходячие мертвецы";

  • "Хранители".

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году "Американская гильдия продюсеров" назвала биографическую картину "Зеленая книга" режиссера Питера Фаррелли лучшим фильмом.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Тег
кино
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