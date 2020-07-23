Названы неизвестные забавные детали в любимых фильмах СССР
Советские фильмы многим полюбились так, что их пересматривают десятки раз и никак не устают от этого. Но и для таких зрителей они могут стать еще интереснее, если обратить внимание на некоторые моменты.
От этого просмотр любимого кино станет более увлекательным. О забавных деталях в нескольких популярных картинах советского кинематографа пишет "РБК-Стиль".
"Операция "Ы", 1965
Отмечается, что новеллы фильма Леонида Гайдая "Операция "Ы" связаны между собой не только главным героем. Обратить внимание критики советуют и на табличку на дверях библиотеки, из которой выходит с книгами Шурик. На ней виднеется график работы учреждения: с 3-х до 18 часов. В другой новелле, которая дала название фильму, планируя ограбление, герои говорят:
– А вы что спросили?
– Как пройти в библиотеку.
– В три часа ночи?! Идиот...
Эту деталь в фильме авторы публикации называют тонкой режиссерской игрой.
"Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", 1967
В этом фильме Гайдая многие удачные находки были простой импровизацией. Среди них: фразы "Шляпу сними" и "Чей туфля?", трюк с почесыванием Никулиным пятки, а также сцена с уколом, когда тот забрался под лежак и раскачивал шприц из стороны в сторону.
"Бриллиантовая рука", 1968
Номер машины, на которой правоохранитель возит Горбункова, – 28-70 ОГО – бутафорский. Его серия относилась к Оренбургской области, где номера дошли только до ОГЕ. При этом 28-70 – цена бутылки водки в СССР после реформы 1962 года. Подчеркивается, что так режиссер с юмором воспроизвел в картине бытовые приметы своего времени.
"Джентльмены удачи", 1971
В этом фильме забавной деталью стали татуировки на теле Трошкина/Доцента, которые периодически меняют расположение. В сцене запугивания криминального авторитета Доцент рвет на себе майку, и при смене плана она совсем пропадает. Помимо этого, платки, которые герои надевают для конспирации, меняются в разных кадрах.
"Семнадцать мгновений весны", 1973
Не многие фанаты этого многосерийного фильма знают, как мастерски реквизиторы прятали руки Вячеслава Тихонова, который играл Исаева-Штирлица. Дело в том, что со времен нелегкой юности у актера на тыльной стороне правой руки сохранилась татуировка "Слава", поэтому на общих планах Штирлиц обычно в перчатках. Для крупных планов, например, за столом, снимать пришлось руки ассистента художника картины Феликса Ростоцкого.
"Невероятные приключения итальянцев в России", 1974
Приключенческий фильм Эльдара Рязанова поразил зрителей большим количеством трюков, снятых, как заявил режиссер, без спецэффектов. При этом уникальной стала сцена посадки самолета – такого ранее в советском кинематографе не делал никто. Съемки проходили на аэродроме, взлетную полосу замаскировали под шоссе, а на исполнение сложного трюка, после долгих поисков пилота, согласился Иван Таращан. В сцене самолет садится в потоке машин, за рулем автомобилей также сидели пилоты, которые смогли бы принять верные решения в случае выхода ситуации из-под контроля.
"Служебный роман", 1977
В этой картине-лидере советского проката в 1978 году советуют обратить внимание на то, как в одной сцене меняется узел галстука у Самохвалова, как с ногтей секретарши Верочки исчезает лак, который был в предыдущем кадре, или как у нее же при смене плана пропадает из рук большая кожаная папка. Также в фильме встречаются забавные таблички на дверях учреждения: НИИ Чего, Управление внешних сношений, Главкость, Главбурение, Главшерсть.
"Москва слезам не верит", 1980
Здесь интерес вызывает плед, которым укрываются герои на пикнике. За несколько лет сюжетного времени он почему-то впервые появился в квартире любовника главной героини. Также подчеркивается то, что у мужа Антонины Николая татуировка с именем жены появляется только во второй части фильма, то есть герой ее набил уже в зрелом возрасте.
"Любовь и голуби", 1984
Находясь под впечатлением от актерской игры и поворотов сюжета, не все зрители картины могли заметить, что синий галстук, в котором Василий занимается в тренажерном зале, будет куплен ему Люсей позже. А дерево, на котором расцветают бумажные цветы, появляется в кадре на том месте, где раньше его не было.
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