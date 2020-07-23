Названы неизвестные забавные детали в любимых фильмах СССР

Советские фильмы многим полюбились так, что их пересматривают десятки раз и никак не устают от этого. Но и для таких зрителей они могут стать еще интереснее, если обратить внимание на некоторые моменты.

От этого просмотр любимого кино станет более увлекательным. О забавных деталях в нескольких популярных картинах советского кинематографа пишет "РБК-Стиль".

Кадр из фильма "Операция "Ы", 1965 (style.rbc.ru)

"Операция "Ы", 1965

Отмечается, что новеллы фильма Леонида Гайдая "Операция "Ы" связаны между собой не только главным героем. Обратить внимание критики советуют и на табличку на дверях библиотеки, из которой выходит с книгами Шурик. На ней виднеется график работы учреждения: с 3-х до 18 часов. В другой новелле, которая дала название фильму, планируя ограбление, герои говорят:

– А вы что спросили?

– Как пройти в библиотеку.

– В три часа ночи?! Идиот...

Эту деталь в фильме авторы публикации называют тонкой режиссерской игрой.

Кадр из фильма "Кавказская пленница", 1967 (style.rbc.ru)

"Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", 1967

В этом фильме Гайдая многие удачные находки были простой импровизацией. Среди них: фразы "Шляпу сними" и "Чей туфля?", трюк с почесыванием Никулиным пятки, а также сцена с уколом, когда тот забрался под лежак и раскачивал шприц из стороны в сторону.

Кадр из фильма "Бриллиантовая рука", 1968 (style.rbc.ru)

"Бриллиантовая рука", 1968

Номер машины, на которой правоохранитель возит Горбункова, – 28-70 ОГО – бутафорский. Его серия относилась к Оренбургской области, где номера дошли только до ОГЕ. При этом 28-70 – цена бутылки водки в СССР после реформы 1962 года. Подчеркивается, что так режиссер с юмором воспроизвел в картине бытовые приметы своего времени.

Кадр из фильма "Джентльмены удачи", 1971 (style.rbc.ru)

"Джентльмены удачи", 1971

В этом фильме забавной деталью стали татуировки на теле Трошкина/Доцента, которые периодически меняют расположение. В сцене запугивания криминального авторитета Доцент рвет на себе майку, и при смене плана она совсем пропадает. Помимо этого, платки, которые герои надевают для конспирации, меняются в разных кадрах.

Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны", 1973 (style.rbc.ru)

"Семнадцать мгновений весны", 1973

Не многие фанаты этого многосерийного фильма знают, как мастерски реквизиторы прятали руки Вячеслава Тихонова, который играл Исаева-Штирлица. Дело в том, что со времен нелегкой юности у актера на тыльной стороне правой руки сохранилась татуировка "Слава", поэтому на общих планах Штирлиц обычно в перчатках. Для крупных планов, например, за столом, снимать пришлось руки ассистента художника картины Феликса Ростоцкого.

Кадр из фильма "Невероятные приключения итальянцев в России", 1974 (style.rbc.ru)

"Невероятные приключения итальянцев в России", 1974

Приключенческий фильм Эльдара Рязанова поразил зрителей большим количеством трюков, снятых, как заявил режиссер, без спецэффектов. При этом уникальной стала сцена посадки самолета – такого ранее в советском кинематографе не делал никто. Съемки проходили на аэродроме, взлетную полосу замаскировали под шоссе, а на исполнение сложного трюка, после долгих поисков пилота, согласился Иван Таращан. В сцене самолет садится в потоке машин, за рулем автомобилей также сидели пилоты, которые смогли бы принять верные решения в случае выхода ситуации из-под контроля.

Кадр из фильма "Служебный роман", 1977 (style.rbc.ru)

"Служебный роман", 1977

В этой картине-лидере советского проката в 1978 году советуют обратить внимание на то, как в одной сцене меняется узел галстука у Самохвалова, как с ногтей секретарши Верочки исчезает лак, который был в предыдущем кадре, или как у нее же при смене плана пропадает из рук большая кожаная папка. Также в фильме встречаются забавные таблички на дверях учреждения: НИИ Чего, Управление внешних сношений, Главкость, Главбурение, Главшерсть.

Кадр из фильма "Москва слезам не верит", 1980 (style.rbc.ru)

"Москва слезам не верит", 1980

Здесь интерес вызывает плед, которым укрываются герои на пикнике. За несколько лет сюжетного времени он почему-то впервые появился в квартире любовника главной героини. Также подчеркивается то, что у мужа Антонины Николая татуировка с именем жены появляется только во второй части фильма, то есть герой ее набил уже в зрелом возрасте.

Кадр из фильма "Любовь и голуби", 1984 (style.rbc.ru)

"Любовь и голуби", 1984

Находясь под впечатлением от актерской игры и поворотов сюжета, не все зрители картины могли заметить, что синий галстук, в котором Василий занимается в тренажерном зале, будет куплен ему Люсей позже. А дерево, на котором расцветают бумажные цветы, появляется в кадре на том месте, где раньше его не было.

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