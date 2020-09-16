Названы лучшие сериалы 2020 года
Ассоциация телевизионных критиков США назвала лучшие сериалы года. Они были выбраны в рамках ежегодной премии TCA Awards, присуждаемой за выдающиеся достижения в области телевидения.
Об этом сообщает издание Deadline. Так, по словам инсайдеров, победу в категории "сериал года" одержало телевизионное шоу "Хранители", созданное Деймоном Линделофом по мотивам культового комикса Алана Мура и Дэйва Гиббонса для HBO. Оно также получило награды в категории "выдающийся новый сериал" и "выдающийся телефильм или минисериал", а также "личные достижения в драме", в которой отметили актрису Реджину Кинг.
Внимания критиков удостоились и проекты "Наследники" (HBO) как "выдающийся драматический сериал" и "Шиттс Крик" (Pop TV) как "выдающийся комедийный сериал", а сыгравшая в нем Кэтрин О’Хара получила премию за "личные достижения в комедии".
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, кинокартина "Прочь" режиссера Джордана Пила стала лидером рейтинга лучших фильмов ужасов последнего десятилетия. Кроме того, она получила "Оскар" за лучший оригинальный сценарий.