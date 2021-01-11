Названы лучшие фильмы и сериалы 2020 года по версии Critics Choice Association

Американская ассоциация кинокритиков Critics Choice Association опубликовала список лучших фильмов и сериалов 2020 года. Так, в него попала военная картина Спайка Ли "Пятеро одной крови".

Соответствующий рейтинг был опубликован на официальном сайте организации. Отмечается, что исполнивший одну из главных ролей в ленте актер Делрой Линдо получил титул "Лучшего артиста в боевике".

Мультфильмом года критики назвали диснеевскую "Душу", а принявшие участие в создании анимационной ленты актеры Джейми Фокс и Тина Фей были признаны "Лучшими артистами озвучки".

Лучшим фильмом ужасов стала картина "Человек-невидимка" Ли Уоннелла, а лучшим научно-фантастическим фильмом – "Зависнуть в Палм-Спрингс" Макса Барбакова.

Помимо этого, главным экшен-сериалом ушедшего года признано шоу "Викинги". Лучшим анимационным мультсериалом по мнению Critics Choice Association, оказался "Конь БоДжек", а главным супергеройским телепроектом – "Пацаны".

Также сериал "Мандалорец" победил в номинации "Лучшая научная фантастика", а "Страна Лавкрафта" стала лучшим ТВ-хоррором 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, британское издание The People's Movies обнародовало список топ-20 лучших фильмов ужасов 2020 года. Так, в него попала украинская лента "Посторонний" (Stranger).