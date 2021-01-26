Названы лучшие фильмы и сериалы 2020 года по версии AFI

Американский киноинститут (AFI) опубликовал список самых лучших фильмов и сериалов 2020 года по их версии. Также специальный приз получил мюзикл "Гамильтон".

Кроме того, в перечне есть множество кинолент, которые в ушедшем году получили огромную популярность и количество просмотров. Об этом стало известно на официальном сайте AFI.

Так, в список лучших фильмов попали следующие картины:

"Душа"

"Звук металла"

"Земля кочевников"

"Иуда и Черный мессия"

"Ма Рейни: Мать блюза"

"Манк"

"Минари"

"Одна ночь в Майами"

"Пятеро одной крови"

"Суд над чикагской семеркой"

В перечне лучших сериалов 2020 года оказались такие картины:

Напомним, американский киноинститут (AFI) – независимая некоммерческая организация, созданная Национальным фондом искусств и учрежденная в 1967 году, когда президент Линдон Джонсон подписал закон о Национальном фонде искусств и гуманитарных наук.

Как сообщал OBOZREVATEL, стриминговая платформа Netflix в 2021 году планирует выпустить 70 фильмов, 52 из которых на английском языке, 10 – на других иностранных, и 8 – анимационные ленты.