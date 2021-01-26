Названы лучшие фильмы и сериалы 2020 года по версии AFI

София Ковнир
София Ковнир
Кино
3,7 т.
Названы лучшие фильмы и сериалы 2020 года по версии AFI

Американский киноинститут (AFI) опубликовал список самых лучших фильмов и сериалов 2020 года по их версии. Также специальный приз получил мюзикл "Гамильтон".

Кроме того, в перечне есть множество кинолент, которые в ушедшем году получили огромную популярность и количество просмотров. Об этом стало известно на официальном сайте AFI.

Так, в список лучших фильмов попали следующие картины:

  • "Душа"

  • "Звук металла"

  • "Земля кочевников"

  • "Иуда и Черный мессия"

  • "Ма Рейни: Мать блюза"

  • "Манк"

  • "Минари"

  • "Одна ночь в Майами"

  • "Пятеро одной крови"

  • "Суд над чикагской семеркой"

Кадр из фильма "Гамильтон"

В перечне лучших сериалов 2020 года оказались такие картины:

  • "Бриджертоны"

  • "Корона"

  • "Лучше звоните Солу"

  • "Миссис Америка"

  • "Неортодоксальная"

  • "Птица доброго господа"

  • "Страна Лавкрафта"

  • "Тед Лассо"

  • "Ход королевы"

Кадр из сериала "Бриджертоны"

Напомним, американский киноинститут (AFI) – независимая некоммерческая организация, созданная Национальным фондом искусств и учрежденная в 1967 году, когда президент Линдон Джонсон подписал закон о Национальном фонде искусств и гуманитарных наук.

Как сообщал OBOZREVATEL, стриминговая платформа Netflix в 2021 году планирует выпустить 70 фильмов, 52 из которых на английском языке, 10 – на других иностранных, и 8 – анимационные ленты.

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