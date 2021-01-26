Названы лучшие фильмы и сериалы 2020 года по версии AFI
Американский киноинститут (AFI) опубликовал список самых лучших фильмов и сериалов 2020 года по их версии. Также специальный приз получил мюзикл "Гамильтон".
Кроме того, в перечне есть множество кинолент, которые в ушедшем году получили огромную популярность и количество просмотров. Об этом стало известно на официальном сайте AFI.
Так, в список лучших фильмов попали следующие картины:
"Душа"
"Звук металла"
"Земля кочевников"
"Иуда и Черный мессия"
"Ма Рейни: Мать блюза"
"Манк"
"Минари"
"Одна ночь в Майами"
"Пятеро одной крови"
"Суд над чикагской семеркой"
В перечне лучших сериалов 2020 года оказались такие картины:
"Бриджертоны"
"Лучше звоните Солу"
"Миссис Америка"
"Неортодоксальная"
"Птица доброго господа"
"Страна Лавкрафта"
"Тед Лассо"
Напомним, американский киноинститут (AFI) – независимая некоммерческая организация, созданная Национальным фондом искусств и учрежденная в 1967 году, когда президент Линдон Джонсон подписал закон о Национальном фонде искусств и гуманитарных наук.
Как сообщал OBOZREVATEL, стриминговая платформа Netflix в 2021 году планирует выпустить 70 фильмов, 52 из которых на английском языке, 10 – на других иностранных, и 8 – анимационные ленты.