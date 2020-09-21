Названы худшие финалы сериалов в истории

Американское издание The Independent поделилось рейтингом самых неудачных финалов сериалов в истории.

Список был составлен кинокритиком Луи Чилтон и опубликован на официальном сайте издания. Так, на первом месте в рейтинге оказался проект "Игра престолов", финал которого разочаровал фанатов. По мнению автора статьи, на протяжении восьмого сезона сериал "страдал от повествовательных и стилистических проблем", а поклонникам казалось, будто авторы предали их любимых героев.

Сериал "Игра престолов". HBO

Второе место занял ситком "Сайнфелд". Эксперты и поклонники проекта назвали финал шоу катастрофическим. Создатели характеризовали сериал как "шоу ни о чем", однако, как пишет Чилтон, в концовке решили рассказать практически обо всем и втянуть персонажей в надуманное судебное разбирательство.

Сериал "Сайнфелд". smartfacts.ru

Замкнул тройку сериал "Декстер", рассказывающий о жизни серийного убийцы. Отмечается, что нелогичный финал не устроил практически никого из зрителей.

Сериал "Декстер". smartfacts.ru

В десятку сериалов с наиболее неудачными концовками также вошли: "Как я встретил вашу маму", "Розанна", "Клан Сопрано", "Маленький домик в прериях", "Сплетница" и "Твин Пикс: Возвращение".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ассоциация телевизионных критиков США назвала лучшие сериалы 2020 года. Они были выбраны в рамках ежегодной премии TCA Awards, присуждаемой за выдающиеся достижения в области телевидения.