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9 декабря • обновлено в 13:17
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Названы худшие фильмы 2019 года: топ-10

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Кинокритики издания Variety Питер Дебруж и Оуэн Глиберман составили рейтинг худших фильмов 2019 года. В список попали 10 лент.

Худшим фильмом по версии Дебружа стал "Дамбо" Тима Бертона с Евой Грин, Колином Фарреллом, Дэнни ДеВито и Майклом Китоном в главных ролях.

Названы худшие фильмы 2019 года: топ-10
Дамбо

Дамбо

Кадр из фильма

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Лента "Дамбо" является адаптацией одноименного диснеевского мультфильма 1941 года. Второе место заняла картина "Стекло" М. Найта Шьямалана.

Стекло

Стекло

Кадр из фильма

На третьей строчке — "Лакиша" Джереми Савилла. В антирейтинг также вошли "Море соблазна" Стивена Найта и "Yesterday" Дэнни Бойла.

Море соблазна

Море соблазна

Кадр из фильма

Список худших фильмов по версии Глибермана возглавила картина "Люди в черном: Интернэшнл" с Крисом Хемсвортом, Тессой Томпсон и Лиамом Нисоном.

Люди в черном: Интернэшнл

Люди в черном: Интернэшнл

Кадр из фильма

Второе место заняла мелодрама "Рождество на двоих" с Эмилией Кларк, третье — "Однажды в Голливуде".

Рождество на двоих

Рождество на двоих

Кадр из фильма

В топ-5 также попали "Рокетмен" и "Проклятие Аннабель 3".

Рокетмен

Рокетмен

Кадр из фильма

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что портал BuzzFeed опубликовал рейтинг лучших музыкальных клипов последнего десятилетия.

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Автор
Мария Дидык
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Зараз голлівудський повний метр ще те лайніще.
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