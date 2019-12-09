Названы худшие фильмы 2019 года: топ-10

Кинокритики издания Variety Питер Дебруж и Оуэн Глиберман составили рейтинг худших фильмов 2019 года. В список попали 10 лент.
Худшим фильмом по версии Дебружа стал "Дамбо" Тима Бертона с Евой Грин, Колином Фарреллом, Дэнни ДеВито и Майклом Китоном в главных ролях.
Дамбо
Кадр из фильма
Лента "Дамбо" является адаптацией одноименного диснеевского мультфильма 1941 года. Второе место заняла картина "Стекло" М. Найта Шьямалана.
Стекло
Кадр из фильма
На третьей строчке — "Лакиша" Джереми Савилла. В антирейтинг также вошли "Море соблазна" Стивена Найта и "Yesterday" Дэнни Бойла.
Море соблазна
Кадр из фильма
Список худших фильмов по версии Глибермана возглавила картина "Люди в черном: Интернэшнл" с Крисом Хемсвортом, Тессой Томпсон и Лиамом Нисоном.
Люди в черном: Интернэшнл
Кадр из фильма
Второе место заняла мелодрама "Рождество на двоих" с Эмилией Кларк, третье — "Однажды в Голливуде".
Рождество на двоих
Кадр из фильма
В топ-5 также попали "Рокетмен" и "Проклятие Аннабель 3".
Рокетмен
Кадр из фильма
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