Названы худшие фильмы 2019 года: топ-10

Кинокритики издания Variety Питер Дебруж и Оуэн Глиберман составили рейтинг худших фильмов 2019 года. В список попали 10 лент.

Худшим фильмом по версии Дебружа стал "Дамбо" Тима Бертона с Евой Грин, Колином Фарреллом, Дэнни ДеВито и Майклом Китоном в главных ролях.

Дамбо Кадр из фильма

Лента "Дамбо" является адаптацией одноименного диснеевского мультфильма 1941 года. Второе место заняла картина "Стекло" М. Найта Шьямалана.

Стекло Кадр из фильма

На третьей строчке — "Лакиша" Джереми Савилла. В антирейтинг также вошли "Море соблазна" Стивена Найта и "Yesterday" Дэнни Бойла.

Море соблазна Кадр из фильма

Список худших фильмов по версии Глибермана возглавила картина "Люди в черном: Интернэшнл" с Крисом Хемсвортом, Тессой Томпсон и Лиамом Нисоном.

Люди в черном: Интернэшнл Кадр из фильма

Второе место заняла мелодрама "Рождество на двоих" с Эмилией Кларк, третье — "Однажды в Голливуде".

Рождество на двоих Кадр из фильма

В топ-5 также попали "Рокетмен" и "Проклятие Аннабель 3".

Рокетмен Кадр из фильма

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