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23 декабря • обновлено в 03:53
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Названы худшие фильмы 2019 года: неожиданный топ-10

1.1т
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Худшим фильмом 2019 года признали мультфильм "Стражи Арктики" Аарона Вудли.

По мнению критиков из The Hollywood Reporter, ленту загубил плохой состав актеров озвучивания, которых вряд ли узнает целевая аудитория.

Вторым в антирейтинге оказался киномюзикл "Кошки" Тома Хупера, где "оцифрованные гибриды человека и кошки выглядят в лучшем случае просто странно, а в худшем – жутко".

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Тройку замыкает "Темный Феникс" из киновселенной "Людей Икс". Критики заявили, что в нем "нет зрелищности, а также какого-либо драматического нюанса или баланса".

Среди худших фильмов также оказались: "Домино", "Фанатик", "Призраки Шэрон Тейт", "Миллион мелких осколков", "Рэмбо: Последняя кровь", "Море соблазна" и "Бок о бок".

Как ранее писал OBOZREVATEL, ранее аналитики назвали главных претендентов на победу премии "Оскар-2020". Церемония награждения состоится 9 февраля.

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Ш. Олег
Ш. Олег
А почему не упомянуты провальные отечественные фильмы - "Круты", "Позывной "Бaндерас"" и т.п. квазипатриотические поделки, которые не спасла даже мощная поддержка со стороны государства? Мне кажется, для украинцев это более важная информация, чем неудачи каких-то престарелых голливудских звёзд. И более знаковая.
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