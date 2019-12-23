Названы худшие фильмы 2019 года: неожиданный топ-10

Худшим фильмом 2019 года признали мультфильм "Стражи Арктики" Аарона Вудли.

По мнению критиков из The Hollywood Reporter, ленту загубил плохой состав актеров озвучивания, которых вряд ли узнает целевая аудитория.

Вторым в антирейтинге оказался киномюзикл "Кошки" Тома Хупера, где "оцифрованные гибриды человека и кошки выглядят в лучшем случае просто странно, а в худшем – жутко".

Тройку замыкает "Темный Феникс" из киновселенной "Людей Икс". Критики заявили, что в нем "нет зрелищности, а также какого-либо драматического нюанса или баланса".

Среди худших фильмов также оказались: "Домино", "Фанатик", "Призраки Шэрон Тейт", "Миллион мелких осколков", "Рэмбо: Последняя кровь", "Море соблазна" и "Бок о бок".

Как ранее писал OBOZREVATEL, ранее аналитики назвали главных претендентов на победу премии "Оскар-2020". Церемония награждения состоится 9 февраля.

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