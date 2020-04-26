Названы фильмы СССР, на которые не стоит тратить свое время: топ-3

Советские фильмы – шедевры кинематографа, которые смотрят и пересматривают люди любого возраста. Однако не все картины СССР были удачными.

О том, на какие кинодетективы не стоит тратить свое время – рассказал в своей колонке в Live Journal белорусский блогер Максим Мирович.

"Профессия – следователь", 1982 год

Фото: YouTube-канал "Золотая коллекция русского кино"

В этом пятисерийном художественном телефильме-детективе рассказывается о следователе Борисе Ивановиче Антонове. По сюжету, он делает все возможное, чтобы раскрыть дело о хищении государственной собственности. Мирович отметил, что "начинается фильм весьма интересно, а заканчивается очередной советской фантастикой".

Кадр из фильма "Профессия – следователь" Скриншот с видео

"Профессия – следователь" – типичный пример кислого советского детектива с убогим сюжетом. Цитата из описания фильма с Wikipedia: "Преступники получали крупные суммы денег за воображаемые специи – лук, чеснок, перец, недовложения которых в пищевую продукцию потом скрывали якобы изменившимися нормативами". В общем, преступники пользовались несовершенством государственной советской системы логистики, но отважный полковник в исполнении артиста Буркова их победил. Невероятная пятисерийная нудятина, которая начинается, кстати, весьма интересно. Но заканчивается советской кислятиной про снабженцев-оборотней", – высказался Мирович.

"Гонки по вертикали", 1982 год

Фото: YouTube-канал "Золотая коллекция русского кино"

Что касается трехсерийного фильма "Гонки по вертикали", то в нем рассказывается о противостоянии инспектора МУРа Станислава Тихонова и вора-рецидивиста Алексея Дедушкина по кличке "Батон". Мирович заявил в своем блоге, что "картину смотреть скучно и под нее можно заснуть". А советскую милицию в фильме "слишком превозносят".

Кадр из фильма "Гонки по вертикали" Скриншот с видео

"Тут надо сказать, что советские детективы всячески превозносили советскую милицию и следователей – в фильмах они всегда подтянуты, вежливы и следуют строго букве закона. А в жизни, как вы понимаете, так случалось далеко не всегда... Смотреть вообщем скучно, можно заснуть", – отметил блогер.

"Выгодный контракт", 1980 год

По сюжету шпионского детектива "Выгодный контракт" сотрудники уголовного розыска и КГБ совместными усилиями ведут слежку за особо опасными преступниками-валютчиками, которых использует иностранная фирма. Она пытается навязать Министерству внешней торговли невыгодную для СССР сделку.

Фото: YouTube-канал "Золотая коллекция русского кино"

"Растянуто это кино на четыре серии и является таким типичным детективом брежневского СССР – где добрые милиционеры и милые кагэбэшники борются с подпольными продавцами шуб и иностранными шпионами", – утверждает Мирович.

Кадр из фильма "Выгодный контракт" Фото: stuki-druki.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максим Мирович рассказал о топ-8 запрещенных фильмах в СССР.