Названы фильмы СССР, на которые не стоит тратить свое время: топ-3
Советские фильмы – шедевры кинематографа, которые смотрят и пересматривают люди любого возраста. Однако не все картины СССР были удачными.
О том, на какие кинодетективы не стоит тратить свое время – рассказал в своей колонке в Live Journal белорусский блогер Максим Мирович.
"Профессия – следователь", 1982 год
В этом пятисерийном художественном телефильме-детективе рассказывается о следователе Борисе Ивановиче Антонове. По сюжету, он делает все возможное, чтобы раскрыть дело о хищении государственной собственности. Мирович отметил, что "начинается фильм весьма интересно, а заканчивается очередной советской фантастикой".
"Профессия – следователь" – типичный пример кислого советского детектива с убогим сюжетом. Цитата из описания фильма с Wikipedia: "Преступники получали крупные суммы денег за воображаемые специи – лук, чеснок, перец, недовложения которых в пищевую продукцию потом скрывали якобы изменившимися нормативами". В общем, преступники пользовались несовершенством государственной советской системы логистики, но отважный полковник в исполнении артиста Буркова их победил. Невероятная пятисерийная нудятина, которая начинается, кстати, весьма интересно. Но заканчивается советской кислятиной про снабженцев-оборотней", – высказался Мирович.
"Гонки по вертикали", 1982 год
Что касается трехсерийного фильма "Гонки по вертикали", то в нем рассказывается о противостоянии инспектора МУРа Станислава Тихонова и вора-рецидивиста Алексея Дедушкина по кличке "Батон". Мирович заявил в своем блоге, что "картину смотреть скучно и под нее можно заснуть". А советскую милицию в фильме "слишком превозносят".
"Тут надо сказать, что советские детективы всячески превозносили советскую милицию и следователей – в фильмах они всегда подтянуты, вежливы и следуют строго букве закона. А в жизни, как вы понимаете, так случалось далеко не всегда... Смотреть вообщем скучно, можно заснуть", – отметил блогер.
"Выгодный контракт", 1980 год
По сюжету шпионского детектива "Выгодный контракт" сотрудники уголовного розыска и КГБ совместными усилиями ведут слежку за особо опасными преступниками-валютчиками, которых использует иностранная фирма. Она пытается навязать Министерству внешней торговли невыгодную для СССР сделку.
"Растянуто это кино на четыре серии и является таким типичным детективом брежневского СССР – где добрые милиционеры и милые кагэбэшники борются с подпольными продавцами шуб и иностранными шпионами", – утверждает Мирович.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максим Мирович рассказал о топ-8 запрещенных фильмах в СССР.