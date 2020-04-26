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26 апреля • обновлено в 05:24
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Названы фильмы СССР, на которые не стоит тратить свое время: топ-3

1.8т
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Советские фильмы – шедевры кинематографа, которые смотрят и пересматривают люди любого возраста. Однако не все картины СССР были удачными.

О том, на какие кинодетективы не стоит тратить свое время – рассказал в своей колонке в Live Journal белорусский блогер Максим Мирович.

"Профессия следователь", 1982 год

Названы фильмы СССР, на которые не стоит тратить свое время: топ-3

Фото: YouTube-канал "Золотая коллекция русского кино"

В этом пятисерийном художественном телефильме-детективе рассказывается о следователе Борисе Ивановиче Антонове. По сюжету, он делает все возможное, чтобы раскрыть дело о хищении государственной собственности. Мирович отметил, что "начинается фильм весьма интересно, а заканчивается очередной советской фантастикой".

Кадр из фильма "Профессия – следователь"

Кадр из фильма "Профессия – следователь"

Скриншот с видео

"Профессия – следователь" – типичный пример кислого советского детектива с убогим сюжетом. Цитата из описания фильма с Wikipedia: "Преступники получали крупные суммы денег за воображаемые специи – лук, чеснок, перец, недовложения которых в пищевую продукцию потом скрывали якобы изменившимися нормативами". В общем, преступники пользовались несовершенством государственной советской системы логистики, но отважный полковник в исполнении артиста Буркова их победил. Невероятная пятисерийная нудятина, которая начинается, кстати, весьма интересно. Но заканчивается советской кислятиной про снабженцев-оборотней", – высказался Мирович.

"Гонки по вертикали", 1982 год

Названы фильмы СССР, на которые не стоит тратить свое время: топ-3

Фото: YouTube-канал "Золотая коллекция русского кино"

Что касается трехсерийного фильма "Гонки по вертикали", то в нем рассказывается о противостоянии инспектора МУРа Станислава Тихонова и вора-рецидивиста Алексея Дедушкина по кличке "Батон". Мирович заявил в своем блоге, что "картину смотреть скучно и под нее можно заснуть". А советскую милицию в фильме "слишком превозносят".

Кадр из фильма "Гонки по вертикали"

Кадр из фильма "Гонки по вертикали"

Скриншот с видео

"Тут надо сказать, что советские детективы всячески превозносили советскую милицию и следователей – в фильмах они всегда подтянуты, вежливы и следуют строго букве закона. А в жизни, как вы понимаете, так случалось далеко не всегда... Смотреть вообщем скучно, можно заснуть", – отметил блогер.

"Выгодный контракт", 1980 год

По сюжету шпионского детектива "Выгодный контракт" сотрудники уголовного розыска и КГБ совместными усилиями ведут слежку за особо опасными преступниками-валютчиками, которых использует иностранная фирма. Она пытается навязать Министерству внешней торговли невыгодную для СССР сделку.

Названы фильмы СССР, на которые не стоит тратить свое время: топ-3

Фото: YouTube-канал "Золотая коллекция русского кино"

"Растянуто это кино на четыре серии и является таким типичным детективом брежневского СССР – где добрые милиционеры и милые кагэбэшники борются с подпольными продавцами шуб и иностранными шпионами", – утверждает Мирович.

Кадр из фильма "Выгодный контракт"

Кадр из фильма "Выгодный контракт"

Фото: stuki-druki.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максим Мирович рассказал о топ-8 запрещенных фильмах в СССР.

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Автор
Кристина Долматова
Теги
кино СССР
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Иванова Елена
Иванова Елена
Замечательные фильмы с замечательными актерами!!! Если мозгов нет, то уже и не появятся!!! Это я автору сего опуса!!!!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кристина - иди грядки поливай! Уже дошла до того, что чужие статьи пересказываешь!
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
Во времена СССР были хорошие, были плoxие. Но основываться на том, что говорит Мирович??? Тогда вы еще большие идиoты, чем он. Эти фильмы просто устарели. Сомневаюсь, что Гафт или Мягков играли плoхо. На Украине вон сейчас тоже всякую xpeнь прoпaгaндиcткую снимают, и ничего, кушаете и не морщитесь/
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