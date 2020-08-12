Названы фильмы, по которым можно изучать историю Украины

Фильм "Поводир". UA Modna
Исторические ленты помогают зрителям ближе познакомиться с трагическими событиями, которые произошли ранее в стране. Этот жанр не может оставить равнодушным никого, ведь он рассказывает о совсем другой жизни, об истории, которая является неотъемлемой частью нас и которую важно знать.
Поэтому издание "Укрінформ" собрало 10 самых интересных украинских кинолент, сценарии которых базируются на исторических событиях.
Это первый крымскотатарский полнометражный художественный фильм. Он создан на основе реальных событий и рассказывает о сталинской депортации крымских татар в мае 1944 года. Название "Хайтарма" означает старый крымскотатарский танец. Он приносит силу и символизирует единение с небом и землей.
Фильм "Хайтарма" ctrcenter.org
Исторический драматический фильм режиссера Олеся Санина. В основе сюжета – путешествия по Украине американского мальчика и украинского слепого музыканта накануне и во время Голодомора в начале 1930-х годов.
Фильм "Поводир" PlayUA
Сюжет ленты основан на реальных героических событиях и посвящен "киборгам" – украинским военным, которые принимали участие в боях за Донецкий аэропорт. Рассказывается история боевого двухнедельного дежурства в аэропорту одного батальона в сентябре 2014 года.
Фильм "Кіборги" 112 Украина
Фильм рассказывает об Украине в 1917–1921 годах, об отчаянной борьбе за независимость Украинской Народной Республики. Лидер УНР Симон Петлюра пытается сдержать агрессию большевистской России. Проиграв борьбу, Петлюра вынужден эмигрировать в Париж. Но и там из-за действий агентов Москвы его жизнь постоянно под угрозой.
Фильм "Таємний щоденник Симона Петлюри" Cineast
В фильме рассказывается о легендарном бое под Крутами в январе 1918 года. Тогда несколько подразделений украинского войска, состоявшее в основном из киевских студентов, смогли задержать армию большевистского командира Михаила Муравьева.
Фильм "Крути 1918" radiosvoboda.org
В основе сюжета кинокартины – борьба украинских повстанцев против советской власти в 1920-х годах. В фильме рассказывается о жизни и любви Ивана по прозвищу Ворон, который стал участником повстанческого движения времен Холодноярской республики.
Фильм "Чорний ворон" 24 Канал
Лента рассказывает о том, как в 1238 году князь Даниил с братом Васильком нападают на замок тайного ордена, а тем временем хан Батый нападает на Русь.
Фильм "Король Данило" 24 Канал
Фильм состоит из ряда эпизодов, в которых средствами игрового кино воспроизведены подлинные истории, случившиеся на оккупированных территориях востока Украины. Несколько героев связывают эпизоды между собой и передают друг другу, словно эстафетную палочку, внимание зрителей.
Фильм "Донбас" radiosvoboda.org
Фильм рассказывает историю британского журналиста Гарета Джонса, который в 1933 году отправился в Советский Союз и воочию увидел преступления сталинского режима и Голодоморе в Украине.
Ціна правди (2019) planetakino.ua
В фильме рассказывается о 1241 годе, когда монгольская орда продвигалась на запад, истребляя все на своем пути. Дойдя до высоких Карпатских гор, войско останавливается у подножия. Однако ночью братья Беркуты тайком пробираются в лагерь и освобождают пленных. Хан решает идти прямиком, чтобы отомстить и уничтожить карпатские поселения.
Фильм "Захар Беркут" Lenta.UA
Ранее OBOZREVATEL назвал три украинские фильмы, которые выйдут в августе 2020 года. Так, премьеры некоторых из них должны были состояться быстрее, но из-за пандемии коронавируса планы режиссеров пришлось скорректировать.