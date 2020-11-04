Названы фильмы, которые стоит посмотреть в ноябре

В этом месяце ожидается несколько премьер фильмов, которые точно зацепят и впечатлят зрителей.

Немецкий концлагерь, алкоголизм в благополучной Европе – обо всем этом вы сможете узнать из следующего списка фильмов, которые выйдут в ноябре, пишет Esquire.

Режиссер: Томас Винтерберг

В ролях: Мадс Миккельсен, Магнус Милланг, Томас Бо Ларсен

В кино с 12 ноября

"Некоторые ученые считают, что с самого рождения мы страдаем от нехватки 0,5 промилле алкоголя в крови. Я бы с радостью каждый день выпивал немного для полноценной жизни". – "Заманчивая идея. Может быть, попробуем?" Договорившись пить только в рабочее время и до 20:00, четверо школьных учителей начинают эксперимент над собой, приводящий к непредсказуемым последствиям. Начав с цитаты из Кьеркегора "Что такое юность? – Сон. Что такое любовь? – Сновидение", Винтерберг дает нам ключ к пониманию фильма: "Еще по одной" не о вреде пьянства, а о вечном (безуспешном) стремлении человека вернуться в те времена, когда солнце светило ярче, а море было по колено. Игра Мадса Миккельсена давно не была такой яркой и проникновенной, а сценарии Винтерберга – такими честными.

Режиссер: Дэниэл Коэн

В ролях: Венсан Кассель, Беренис Бежо, Франсуа Дамьен

В кино 5 ноября

Леа и Марк, Карин и Фрэнсис – две пары закадычных друзей. Но когда тихоня Леа (Беренис Бежо) публикует роман и он становится бестселлером, отношения между семьями дают сбой: на место дружбы приходит зависть. Близкая современному кино проблема женской эмансипации в "Друзьях на всю голову" приобретает почти неразрешимый характер: все-таки признать, что твоя жена – гений, непросто даже просвещенному европейцу. Некогда брутальный Кассель медленно превращается в комедийного актера, но сквозь маску буржуазного довольства то и дело прорываются безрассудные персонажи из его прошлого.

Режиссер: Оскар Релер

В ролях: Оливер Мазуччи, Михаэль Островский, Андре Хеннике

В кино с 26 ноября

Байопик о самом безумном и трудоспособном режиссере XX века Райнере Вернере Фассбиндере. Он умер от передозировки в 37 лет, успев снять более сорока картин и изменить облик мирового кино. Отобранный для показа в Каннах, "Фассбиндер" Оскара Релера рассказывает о деспотических методах работы и личных переживаниях enfant terrible немецкого кино – ранимого человека, до последних дней мечтавшего снять шедевр масштаба "Гражданина Кейна".

Режиссер: Вадим Перельман

В ролях: Ларс Айдингер, Науэль Перес Бискаярт, Йонас Нэй

В кино с 12 ноября

1942 год, оккупированная Европа. Бельгиец еврейского происхождения Жиль Кремье (Науэль Перес Бискаярт) выдает себя за перса, стремясь избежать расстрела. По стечению обстоятельств немецкий офицер Кох (Ларс Айдингер) ищет учителя фарси. "Урокам фарси" удалось не скатиться в шаблон: нацистам здесь не чужды любовь и сострадание, а резкий юмор создателей картины может и вовсе поменять ваше представление о фильмах о Холокосте.

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