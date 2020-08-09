Названы фильмы, которые развенчивают расцвет СССР при Брежневе

Мнение о том, что в СССР во времена Брежнева был расцвет экономики и что в магазинах не было пустых полок, опровергают советские фильмы, в частности, такие как "Сто грамм для храбрости" и "Москва слезам не верит".

Как считает блогер Максим Мирович, данные киноленты наглядно иллюстрируют товарный дефицит в Советском Союзе. Об этом он рассказал в интервью OBOZREVATEL.

"Рекомендую к просмотру фильм "Сто грамм для храбрости", а также магазинные сцены из фильма "Москва слезам не верит" – когда женщины сбегаются к выкаченной из подсобки тележки с дешевой вареной колбасой. В этих лентах, снятых в середине 1970-х, мы видим все те же убогие совковые гастрономы, уставленные рядами консервов "завтрак туриста" так, словно вся страна собирается в поход за коммунизмом", – отметил блогер.

"Москва слезам не верит" (1979) (кадр из фильма)

По словам Мировича, магазинное изобилие в стране свидетельствует о большом количестве частных фирм и малых предприятий, производящих конкурентоспособную продукцию, о технологиях качественного выращивания и хранения овощей и фруктов, а также о развитой логистике, позволяющей быстро доставлять скоропортящиеся продукты.

"Всех этих процессов и всего этого в СССР не было ни в 50-е, ни в 70-е, ни в 80-е годы – а была кислая жидкая сметана (которую разбавляли на всех этапах), были овощебазы с гнилой капустой (перебирать которую отправляли инженеров), была продажа хорошего мяса из-под прилавка "своим людям" и так далее. Что касается "расцвета СССР" – то его не было никогда, это очередной миф фанатов советской системы", – подчеркнул блогер.

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