Названы 8 главных украинских фильмов и сериалов 2020 года. Трейлеры

Хотя 2020 год оказался непростым во многих смыслах, он запомнился яркими проектами украинских кинематографистов.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку самых нашумевших украинских фильмов и сериалов уходящего года.

"Поймать Кайдаша"

12-серийный фильм Натальи Ворожбит показывает, что было бы, если бы герои романа Ивана Нечуй-Левицкого оказались в 21 веке.

"И будут люди"

Драматическая 12-серийная эпопея, которую снял Аркадий Непиталюк, снята по одноименному роману Анатолия Димарова. Через судьбы обычных людей сага показывает непростые времена 20-го века: первую мировую войну, приход коммунистов к власти.

"Наши котики"

"Неполиткорректная" комедия о войне на Донбассе, которая вышла в прокат 30 января 2020 года, рассказывает о приключениях украинских бойцов в АТО в 2014 году. Одним из продюсеров ленты выступила бывшая руководитель Минздрава Ульяна Супрун, назвавшая проект "смехотерапией".

"Мои мысли тихие"

Лирическая комедия Антонио Лукича, поднимающая извечную проблему родителей и детей, вышла в прокат в январе 2020 года. Съемки фильма проходили в Киеве, в Карпатах и на Закарпатье.

"Земля голубая, как апельсин"

Документальный фильм Ирины Цилык рассказывает историю семьи, матери и ее четырех детей, из прифронтовой Красногоровки. Лента получила награду за лучшую режиссуру на крупнейшем фестивале независимого кино США "Сандэнс", а также была отмечена рядом других международных конкурсов.

"Преданная"

Фильм был снят по мотивам романа "Феликс Австрия" Софии Андрухович. Это эмоциональная история о женских взаимоотношениях, которая происходит в 19 веке в австро-венгерской Украине. Саунтрек к фильму – песня Тины Кароль и Юлии Саниной "Вільна".

"Атлантида"

Фильм Валентина Васяновича получил награды на Венецианском, Монреальском, Минском, Одесском и Токийском кинофестивалях. Кроме того, он был выдвинут от Украины в кандидаты на премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.

Фильм показывает опустошенный и непригодный для жизни Донбасс в 2025 году, через год после победы Украины. Лента особенна тем, что все роли в ней сыграли непрофессиональные актеры – ветераны АТО, бойцы ВСУ и волонтеры.

"Номера"

Фильм-антиутопия "Номера" был снят по сценарию одноименной пьесы Олега Сенцова, когда украинский режиссер находился в российской тюрьме. Премьера ленты состоялась на Берлинском кинофестивале в феврале 2020 года.

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